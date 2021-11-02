Лига чемпионов: «Ювентус» — «Зенит» и другие матчи 2 ноября
«Зенит» в гостях сыграет против «Ювентуса», в первой встрече между командами сильнее были итальянцы (1:0).
Группа Н
«Мальме» — «Челси» («Матч ТВ» — 20.30 мск)
«Ювентус» — «Зенит» («Матч ТВ» — 22.45 мск)
Группе Е
«Бавария» — «Бенфика» (23.00)
«Динамо» Киев — «Барселона» (23.00)
Группа F
«Аталанта» — «Манчестер Юнайтед» (23.00)
«Вильярреал» — «Янг Бой» (23.00)
Группа G
«Вольфсбург» — «Зальцбург» (20.45)
«Севилья» — «Лилль» (23.00)
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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