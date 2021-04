Источник: члены исполкома УЕФА проголосовали за изменения формата Лиги чемпионов

Члены исполкома УЕФА единогласно проголосовали за изменение формата Лиги чемпионов, сообщает журналист The New York Times Тарик Панджа на своей странице в Twitter 19 апреля.

По данным источника, с сезона-2024/25 года в розыгрыше турнира будут участвовать не 32, а 36 команд.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. Минимум во время турнира каждая из команд проведет по 10 матчей. Затем восемь лучших разыграют трофей в формате плей-офф.

Ранее СМИ сообщали, что члены исполкома УЕФА, помимо увеличения числа участников, обсуждают вопрос предоставления wild card некоторым клубам, что позволит им играть в Лиге чемпионов без выполнения условий отбора по спортивному принципу.

Подобный формат турнира, по мнению УЕФА, должен увеличить доходы клубов и прибыль для организаторов.

