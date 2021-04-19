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Источник: члены исполкома УЕФА проголосовали за изменения формата Лиги чемпионов

13:30
Лига чемпионов через два сезона изменит формат. Фото Twitter
Лига чемпионов через два сезона изменит формат. Фото Twitter
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Члены исполкома УЕФА единогласно проголосовали за изменение формата Лиги чемпионов, сообщает журналист The New York Times Тарик Панджа на своей странице в Twitter 19 апреля.

По данным источника, с сезона-2024/25 года в розыгрыше турнира будут участвовать не 32, а 36 команд.

Новый формат предусматривает одну лигу вместо разделения на группы. Минимум во время турнира каждая из команд проведет по 10 матчей. Затем восемь лучших разыграют трофей в формате плей-офф.

Ранее СМИ сообщали, что члены исполкома УЕФА, помимо увеличения числа участников, обсуждают вопрос предоставления wild card некоторым клубам, что позволит им играть в Лиге чемпионов без выполнения условий отбора по спортивному принципу.

Подобный формат турнира, по мнению УЕФА, должен увеличить доходы клубов и прибыль для организаторов.

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