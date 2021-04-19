12 клубов объявили о создании Суперлиги. Что это значит и как отреагирует УЕФА?
Что случилось?
В ночь с воскресенья на понедельник разорвалась самая настоящая бомба, которая может изменить европейский футбол. 12 клубов официально объявили о создании Суперлиги, опубликовав соответствующий пресс-релиз. В число организаторов нового турнира вошли английские «Манчестер Юнайтед», «Манчестер Сити», «Челси», «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Ливерпуль», испанские «Реал», «Барселона» и «Атлетико», итальянские «Ювентус», «Милан» и «Интер».
«Двенадцать ведущих футбольных клубов Европы собрались сегодня вместе, чтобы объявить о своем согласии учредить новое соревнование, которое будет проходить в середине недели и управляться клубами-учредителями — Суперлигу. Еще трем клубам будет предложено присоединиться к первому сезону турнира, который стартует в самое ближайшее время.
Клубы-основатели с нетерпением ждут возможности обсудить с УЕФА и ФИФА новый турнир и принять наилучшие решения для мирового футбола
Глобальная пандемия усилила нестабильность нынешней экономической модели европейского футбола. В течение многих лет клубы-основатели стремились улучшить качество и интенсивность существующих европейских соревнований и, в частности, создать турнир, в котором лучшие клубы и игроки могли бы чаще соревноваться друг с другом.
В последние месяцы шел интенсивный диалог с руководящими органами футбола о будущем формате европейских соревнований. Клубы-основатели считают, что решения, предлагаемые регулирующими органами, не решают фундаментальных вопросов, которые заключаются как в необходимости предлагать зрителю продукт более высокого качества, так и в получении дополнительных финансовых ресурсов для всего футбольного мира", — говорится, в частности, в заявлении.
Почему это случилось именно сейчас?
В понедельник 19 апреля исполком УЕФА должен был утвердить новый формат Лиги чемпионов, который вступит в силу после 2024 года. Это увеличение числа участников до 36 команд, швейцарская система розыгрыша, когда каждый клуб будет проводить на групповом этапе 10 матчей, и так далее. Подробнее об этом можно прочитать тут. Ряд топ-клубов такая реформа не устраивала.
Кто будет руководить Суперлигой?
Руководителем новой организации избран президент «Реала» Флорентино Перес, его заместителями стали босс «Ювентуса» Андреа Аньелли, который вышел из исполкома УЕФА, и один из владельцев «МЮ» Джоэль Глэйзер.
Какой будет формат Суперлиги и когда она стартует?
В турнире будут участвовать 20 клубов — 15 постоянных членов и еще пять команд, которые будут определяться на основании результатов предыдущего сезона.
Клубы будут разбиты на две группы по 10 команд, которые проведут двухкруговой турнир. По три лучших выйдут напрямую в четвертьфинал, команды, занявшие 4-е и 5-е места, проведут стыковые матчи. Дальше — традиционный плей-офф, матчи дома и в гостях. Финал — одна игра на нейтральном поле.
Матчи будут проходить в середине недели, участники продолжат играть в своих национальных чемпионатах.
Организаторы уверяют, что первый сезон Суперлиги стартует уже в августе этого года.
Что говорят организаторы Суперлиги?
«Мы собираемся помочь футболу занять достойное место в мире. Футбол — единственный вид спорта в мире, у которого более 4 миллиардов болельщиков, и наша ответственность, как больших клубов, заключается в том, чтобы откликнуться на их пожелания», — сказал Перес.
«12 клубов-основателей имеют миллиарды поклонников по всему миру. Мы собрались вместе в этот критический момент, чтобы преобразовать европейский футбол, дать любимому спорту устойчивую основу, существенно укрепить солидарность и дать болельщикам и игрокам-любителям мечту и матчи максимального качества, которые подпитывают его страсть», — это уже цитата Аньелли.
Как отреагировали УЕФА и ФИФА?
УЕФА распространил на своем официальном сайте довольно жесткое заявление еще в воскресенье во второй половине дня, когда в ведущих мировых медиа пошел вал материалов о Суперлиге. Европейские футбольные власти грозят бунтовщикам самыми суровыми мерами.
«Мы рассмотрим все доступные нам меры на всех уровнях, как судебных, так и спортивных, чтобы предотвратить подобное развитие событий. Футбол основан на принципе открытости турниров и спортивной состязательности. Так было и так будет
Как ранее объявляли ФИФА и шесть ее конфедераций, все участвующие в этом проекте клубы будут дисквалифицированы и не смогут выступать в любых других турнирах на национальном, европейском или мировом уровне, а их футболистам может быть запрещено выступать за национальные сборные.
Мы благодарим клубы других стран, особенно французские и немецкие, которые отказались от участия в этом проекте. Призываем всех поклонников футбола, болельщиков и политиков присоединиться к нам в борьбе против подобного проекта, если будет объявлено о его запуске. Настойчивому корыстолюбию немногих пора положить конец. Всему есть предел", — говорится в заявлении, к которому присоединились испанская, английская и итальянская федерации, а также ла лига, АПЛ и серия А.
А вот реакция ФИФА была куда сдержаннее. Вышло довольно расплывчатое заявление, в котором не были упомянуты никакие санкции, а выражалось лишь «неодобрение». По мнению журналиста АР Роба Харриса, это связано с тем, что глава ФИФА Джанни Инфантино был в курсе проекта и вел переговоры с Пересом.
Как отреагировали другие важные лица?
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон уже заявил, что Суперлига «будет разрушительной для футбола».
Спортивный комитет Европарламента, куда входят 125 депутатов из разных стран ЕС, заявил, что у Суперлиги «нет никакой иной цели, кроме получения прибыли».
Президент Франции Эммануэль Макрон отметил, что он «приветствует позицию французских клубов по отказу от участия в Суперлиге, которая угрожает принципам солидарности и спортивного достоинства».
Какие трудности и вопросы могут быть у Суперлиги?
1) Исключат ли ее участников из действующего розыгрыша еврокубков? Если так, получается, что победителем Лиги чемпионов-2021 станет «ПСЖ», а трофей Лиги Европы должны разыграть «Рома» и «Вильярреал».
2) Исключат ли вступившие в Суперлигу клубы из национальных турниров, как это говорится в заявлении УЕФА? Пока идут лишь общие заявления. В частности, АПЛ распространила следующий релиз: «Европейская Суперлига подорвет привлекательность всей игры и окажет глубокое разрушительное воздействие на ближайшие и будущие перспективы премьер-лиги и входящих в нее клубов, а также всех тех в футболе, кто полагается на наше финансирование и солидарность для процветания. Мы будем работать с болельщиками, а также с другими заинтересованными сторонами в стране и за рубежом, чтобы защитить целостность и перспективы английского футбола в интересах игры».
3) Как будут распределяться путевки в еврокубки на будущий сезон в Испании, Англии и Италии, если Суперлига грозится запуститься уже в августе? Если ее участников дисквалифицируют, их места отдадут другим командам из той же федерации или перераспределят между другими странами?
4) Как быть с составами команд на Евро-2020, если УЕФА грозится дисквалифицировать игроков, выступающих в клубах из Суперлиги? Они примут участие в чемпионате Европы? И как быть с отбором на ЧМ-2022?
5) Захотят ли сами футболисты, видя такой риск, играть за клубы, выступающие в Суперлиге? Особенно если УЕФА и ФИФА реально начнут вводить санкции.
6) Кто будет судить матчи Суперлиги? Институт арбитров тесно связан с федерациями и лигами, которые выступают резко против нового турнира. Или будут приглашать рефери из Южной Америки, Азии или Африки?
Ответы на все эти вопросы должны быть получены в самое ближайшее время.
Как это скажется на России?
На первый взгляд глобально никак. Точнее можно будет сказать только тогда, когда на поставленные выше вопросы начнут поступать первые ответы.
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