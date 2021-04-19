Холанн отправил подарки в благотворительный фонд, для которого румынский судья взял у него автограф

Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра Октавиана Шовре, который взял у него автограф после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

BREAKING: Erling Haaland has just sent new gifts to the SOS Autism charity where his signed cards at City — Drtmund also ended. The gift also includes a hand-written note Well done, @ErlingHaaland ! pic.twitter.com/CWUBiAuWU5 — Emanuel Ro?u (@Emishor) April 19, 2021

За эпизод с автографом судейский комитет Федерации футбола Румынии отстранил Шовре от работы до конца сезона-2020/21.

Позднее выяснилось, что румынский судья взял автограф у футболиста для того, чтобы передать его в центр, занимающийся терапией больных аутизмом.