Холанн отправил подарки в благотворительный фонд, для которого румынский судья взял у него автограф
14:51
Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра Октавиана Шовре, который взял у него автограф после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).
За эпизод с автографом судейский комитет Федерации футбола Румынии отстранил Шовре от работы до конца сезона-2020/21.
Позднее выяснилось, что румынский судья взял автограф у футболиста для того, чтобы передать его в центр, занимающийся терапией больных аутизмом.
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