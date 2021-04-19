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Холанн отправил подарки в благотворительный фонд, для которого румынский судья взял у него автограф

14:51
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Эрлин Холанн отправил подарки в благотворительный фонд румынского арбитра Октавиана Шовре, который взял у него автограф после матча Лиги чемпионов с «Манчестер Сити» (1:2).

За эпизод с автографом судейский комитет Федерации футбола Румынии отстранил Шовре от работы до конца сезона-2020/21.

Позднее выяснилось, что румынский судья взял автограф у футболиста для того, чтобы передать его в центр, занимающийся терапией больных аутизмом.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/Emishor/status/1384102918383489030

Лига чемпионов: турнирная таблица, сетка плей-офф, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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