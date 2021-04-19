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Премьер-министр Великобритании Джонсон: «Суперлига нанесла удар в сердце футбола»

08:21
Борис Джонсон. Фото Reuters
Борис Джонсон. Фото Reuters
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон 19 апреля отреагировал на создание клубной футбольной Суперлиги.

«Суперлига нанесла удар в сердце футбола и привела в замешательство всех английских болельщиков. Клубы, которые решили участвовать в Суперлиге, должны ответить перед болельщиками и футбольным сообществом за такие радикальные шаги», — цитирует Джонсона The Sun.

В ночь с 18 на 19 апреля стало известно о формировании Суперлиги, в которую вошли «Арсенал», «Челси», «Ливерпуль», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Тоттенхэм», «Реал», «Барселона», «Атлетико», «Милан», «Интер» и «Ювентус». Еще 8 команд-участниц будут объявлены позднее. Ожидается, что турнир начнется в августе 2021 года.

По информации Gazzetta dello Sport, УЕФА может подать иск на 50-60 миллиардов евро против команд, которые захотят участвовать в новом турнире. Кроме того, УЕФА грозится дисквалифицировать эти клубы из еврокубков.

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