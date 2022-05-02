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Эмери рассказал о подготовке «Вильярреала» к игре с «Ливерпулем»

Анна Горшкова
Корреспондент
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Главный тренер «Вильярреала» Унаи Эмери высказался о предстоящем матче с «Ливерпулем» в полуфинале Лиги чемпионов.

«Мы должны провести идеальный матч. Выдающийся. Противопоставить им то, что никто не противопоставлял. Нужно найти слабости. В Англии идеальную игру провел Тиаго Алькантара. Он был лучшим игроком. Великолепен был и Фабиньо.

Нам удавалось сопротивляться и не давать сопернику много явных моментов. Шансы у них были, но не явные. С точки зрения обороны мы показали запоминающуюся игру. Но если завтра лучшим игроком матча снова будет игрок «Ливерпуля», мы вылетим», — приводит слова Эмери Marca.

В первом полуфинальном матче «Вильярреал» уступил «Ливерпулю» со счетом 0:2. Ответная игра пройдет во вторник, 3 мая, в Испании. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Источник: https://www.marca.com/futbol/villarreal/2022/05/02/626fb51d268e3edc2b8b45d2.html
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Унаи Эмери
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