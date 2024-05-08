Тони Кроос проводит 150-й матч в Лиге чемпионов

Полузащитник мадридского «Реала» Тони Кроос проводит свой 150-й матч в Лиге чемпионов. Он вышел в стартовом составе на ответную полуфинальную встречу турнира с «Баварией».

34-летний хавбек стал седьмым игроком турнира, добравшимся до этой отметки. Рекордсменом по этому показателю является португальский форвард Криштиану Роналду (183).

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Реал» — «Бавария».

Первый матч между командами в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоялся 30 апреля в Мюнхене и завершился со счетом 2:2.