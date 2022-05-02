Валерий Масалитин восхитился нападающим «Реала» Бензема перед матчем с «Манчестер Сити»

Бывший нападающий ЦСКА и «Спартака» Валерий Масалитин поделился мнением по поводу форварда «Реала» Карима Бензема перед ответным матчем Лиги чемпионов с «Манчестер Сити».

«В интернете ходит такой ролик, что Гвардиола на установке «Манчестер Сити» в раздевалке просит закрыть только одного Бензема. Не знаю, насколько это правда, но уже на протяжении долгих лет француз является значимой фигурой в «Реале».

Бывали времена, когда его несколько лет подряд сватали в другие клубы, говорили, что его куда-то отдают или продают. А он все выходил и выходил на поле, делая свою работу. На протяжении двух-трех лет он наряду с Левандовским является сильнейшим форвардом мира. Бывают такие случаи, когда можно и двух, и трех человек вокруг него собрать, но ведь не помешаешь же Бензема исполнить пенальти или штрафной?» — заявил Масалитин «Газете.Ru».

Первая встреча команд завершилась со счетом 4:3 в пользу «горожан». Ответная встреча состоится 4 мая в Мадриде. Начало — в 22.00 (мск).