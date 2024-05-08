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«Реал» — «Бавария»: началась прямая трансляция матча Лиги чемпионов

В Мадриде начался матч 1/2 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Бавария»
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Футболисты &amp;quot;Баварии&amp;quot;.
Фото Reuters

«Реал» на своем поле принимает «Баварию» в рамках ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов в среду, 8 мая. Игра проходит на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде, Испания. Начало — в 22.00 по московскому времени.

Прямая видеотрансляция встречи «Реал» — «Бавария» проходит на телеканале «Матч ТВ». Также матч Лиги чемпионов транслируют на сайте matchtv.ru и на телеканале «Матч Премьер» по подписке.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию самых интересных событий противостояния «Реала» и «Баварии». Ключевые события встречи доступны на сайте «СЭ» в разделе «Матч-центр».

Первый матч между «Баварией» и «Реалом» в рамках 1/2 финала Лиги чемпионов состоялся 30 апреля в Мюнхене и завершился со счетом 2:2.

Лига чемпионов: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр плей-офф, статьи и статистика в актуальном виде на сайте «СЭ».

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