Итальянская бригада арбитров обслужит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»

Итальянец Даниэле Орсато назначен главным арбитром ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», сообщает сайт УЕФА.

Помогать Орсато будут лайнсмены Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, бригаду ВАР составят Массимилиано Иррати и Паоло Валери, четвертый арбитр — Давиде Масса (все — Италия).

Встреча пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде и начнется в 22.00 (мск).

Первый полуфинальный матч завершился домашней победой «Манчестер Сити» со счетом 4:3.