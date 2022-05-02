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Сегодня, 18:30

Итальянская бригада арбитров обслужит ответный полуфинальный матч Лиги чемпионов «Реал» — «Манчестер Сити»

Иван Шитик
Корреспондент
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Итальянец Даниэле Орсато назначен главным арбитром ответного матча 1/2 финала Лиги чемпионов между «Реалом» и «Манчестер Сити», сообщает сайт УЕФА.

Помогать Орсато будут лайнсмены Чиро Карбоне и Алессандро Джаллатини, бригаду ВАР составят Массимилиано Иррати и Паоло Валери, четвертый арбитр — Давиде Масса (все — Италия).

Встреча пройдет в среду, 4 мая, в Мадриде и начнется в 22.00 (мск).

Первый полуфинальный матч завершился домашней победой «Манчестер Сити» со счетом 4:3.

ФК Манчестер Сити
ФК Реал
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