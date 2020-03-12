УЕФА обсудит возможность проведения чемпионатов, еврокубков и Евро-2020 в связи с коронавирусом

УЕФА выпустил релиз с комментарием о возможности проведения или отмены турниров в национальных лигах, еврокубков и чемпионата Европы-2020 в связи с распространением коронавирусной инфекции. Вчера Всемирная организаций здравоохранения объявила о пандемии коронавируса.

В релизе УЕФА говорится: «В связи с дальнейшим распространением COVID-19 по Европе и аналитикой Всемирной организации здравоохранения, УЕФА пригласил представителей 55 ассоциаций, а также руководителей Европейской ассоциации клубов, европейских лиг и представителей ФИФПро, чтобы 17 марта обсудить по видеоконференции реакцию европейского футбола на эпидемию.

Обсуждения включают в себя все внутренние и международные соревнования, включая Евро-2020. Дальнейшие комментарии последуют после обсуждений".

Чемпионат Европы-2020 должен пройти с 12 июня по 12 июля в 12 городах 11 стран.

Из-за неблагоприятной ситуации ряд матчей национальных лиг и еврокубков проводились с ограничением числа или без зрителей, переносились или были отменены.

Чемпионат Италии приостановлен до 3 апреля. Чемпионат Испании объявил о паузе в 2 недели. «Ювентус», «Интер» и «Реал» — среди профессиональных клубов, которые ушли на карантин.