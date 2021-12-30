«Туктамышева может остаться еще на четыре года. Что ей мешает?» Яркий разбор чемпионата России от Поповой и Ходыкина

Российские фигуристы стали гостями нового YouTube-канала «СЭ».

Чемпионат России по фигурному катанию сгенерировал множество резонансных тем. Бетина Попова и Денис Ходыкин пришли в редакцию «СЭ» на эфир YouTube-канала «Кваксель», чтобы подвести итоги.

Получилось весело и остро, а закончилось все спором нашего журналиста с Денисом на бутылку шампанского.

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Мы собрали для вас самые интересные моменты эфира.

Про результаты в танцах

Попова: — За этот чемпионат России хейта было достаточно. Со всех сторон, для всех. Я была в шоке от многого, от скандирований трибун «мало!» Неинтеллигентные болельщики? Да нет, это Питер, там вся интеллигенция собралась, по-любому (смеется).

Таких результатов никто не ожидал. Я знала, что Тиффани [Загорски] с Джоном [Гуррейро] не в лучшей форме. Но по короткой программе они оказались низко. Настя [Скопцова] с Кириллом [Алешиным] тоже оказались далеко, минус 12 баллов по сравнению с прошлым чемпионатом России. Это возможно в одиночном, парном катании, а в танцах это удивительно, ты не можешь кататься на 15 баллов хуже по сравнению с прошлым годом. Хотя, получается, можешь. Но это очень странно. Диана и Глеб выиграли за счет оставленной с прошлого сезона программы. Оставлять программу не принято в танцах, это было негласным правилом. Танцы — это про креатив. На чемпионате России две пары с программами из прошлого сезона на подиуме. Их танцы были максимально накатаны, тупо вычищены.

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Снятие Кацалапова? Может, перестраховались, когда у тебя на кону Олимпиада. Есть определенная стратегия у Александра Жулина. Возможно, так и есть — снялись, потому что ребятам нужно отдохнуть, сбавить темп перед Играми. Перед ними будут колоссальные нагрузки. Можно откатать в любом состоянии, и с переломанной рукой, с гипсом. Хотя для меня в этом сезоне Пападакис/Сизерон непобедимы. В коротком танце точно.

О монополии Тутберидзе

Попова: — Да, монополия Тутберидзе усиливается, так можно сказать, наверное. У Этери есть стиль работы, требования, если спортсмены их соблюдают, получается результат. В танцах не она тренер, правда, не надо обесценивать Игоря Шпильбанда. В парах она сумела организовать такую работу, что Женя [Тарасова] с Вовой [Морозовым] оказались на подиуме.

Ходыкин: — Скоро в фигурное катание придет Федеральная антимонопольная служба (смеется).

— Если бы тебе предложили перейти в группу Тутберидзе, хотел бы попробовать?

— Это сложно. Да нет, мне все у нас нравится. Сергей Сергеевич [Росляков] прям хорош.

О вопросах на пресс-конференциях

Попова: — Егор Базин не сказал ничего критичного [когда говорил про отъем шанса на Олимпиаду у нескольких пар из-за одной определенной]. На пресс-конференции он, правда, сказал, что не это имел в виду (смеется). Я не считаю плохим, что ты сталкиваешь кого-то лбами.

Пресс-конференции для того и существуют. Сидеть и слушать миллионы раз, что «прокат удался, мы работаем дальше», — это прекрасно, но есть ситуации на льду и вне льда, нужно их обсуждать. Зрителю хочется видеть весь процесс.

Ни в одном другом виде спорта нет настолько пресных пресс-конференций. Я их никогда не смотрела, потому что это самое скучное. Рандомные, ни к чему не обязывающие фразы. На ней сидят три человека, почему не спрашивать их относительно друг друга? Твой вопрос Ане насчет оценок, наверное, странный, потому что не она ставила оценки, но я не вижу в нем ничего критичного.

Ходыкин: — Надо вообще взвешивать до старта и вставить в трусах. Если вопрос некорректный, ты на него не отвечаешь, и все. На месте Ани я бы ответил либо «без комментариев», либо, если бы хватило остроумия, как-нибудь пошутил.

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О Туктамышевой

Попова: — Для меня между Туктамышевой и Щербаковой точно нет 15 баллов. Я могу быть предвзятой, конечно, меня даже представляют как «подружка Лизы». Для меня она хорошо откатала, достойно пьедестала. У нее был отличный прокат произвольной, эмоционально отличающийся от всего, что происходит на катке. Будто переключаешься на другую энергетику. Все остальное мегасерьезное и классическое, и тут выходит Лиза с полным отжигом. Возможно, по хореографии некоторые движения у нее спорные. Но она так это делает, что пофиг, что там ставить. Она поднимает зал. И на компонентах это сказывается.

Короткие программы у них в целом равны, хорошие рабочие программы, произволки очень разные. Анина программа более понятна и смотрибельна относительно эстетики классического фигурного катания. Но программа Лизы будит тебя из этого монотонного концерта классической музыки. Хотя бы приз зрительских симпатий она заслужила.

Я разговаривала с ней после турнира, и я была больше нее расстроена. Была она готова к такому исходу? Полагаю, что да. Она замотивирована, говорит: «Подожди, еще чемпионат Европы, я в форме». После чемпионата она ни дня не отдыхала. Она заряжена максимально. Не исключаю, что она попадет в сборную. Остаться еще на четыре года? Она может, почему нет? Допускаю, что она возьмет перерыв на год, а затем вернется.

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О нападках фанатов Загитовой

Попова: — Боже мой, эта история — такой бред!

Ходыкин: — Нас тоже спрашивали, ходили ли вы на балет при подготовке программы? Конечно, мы много что перенимаем и обычные танцы смотрим. Вдохновляться — это хорошо! Ты ловишь образы, взгляды, наполняешься.

Попова: — Дурацкая ситуация. Я посмотрела видео, в котором сопоставили номер Загитовой на песню «Я» Манижи и танец Алены Кумбарули, к которой я ходила танцевать, моя подруга участвовала в номере. Я увидела — прикольно! Выложила, мол, прикольно, Алена, ты вдохновляешь олимпийских чемпионок. И обрушилась такая волна хейта! Почему?

Я обычно не отвечаю, но в этот раз ответила — что не так? Кого я обвинила в плагиате? Я Алину отметила, Даню [Глейхенгауза]? Не знаю, вдохновились ли они этим номером, но у нас всех две руки и две ноги. Количество движений ограничено. Я не поняла проблемы. Я про Алину ни слова не сказала. Это даже не мое видео. Что бы ты ни сказал об Алине Загитовой и что бы ни сделал, это всегда будет скандал.

Ходыкин: — По-любому, ты чем-то вдохновляешься перед постановкой. Может, она просто слушала музыку и ей пришел в голову образ. А Бетина написала подруге.

— Болельщики требуют от тебя извинений, Бетина.

Ходыкин: — Извинись! На колени!

Попова: — Но за что? Было бы за что — извинилась бы.

@alina_zagi_ Кстати ?? под этот звук сняли ещё 374 тыс людей ? ? swaaag — poizxewq

О тяжелом ощущении от олимпийских программ

Попова: — Иногда складывается ощущение, когда я смотрю произвольную программу женщин, что одна начала, и вот эта произвольная программа длится все соревнования. Есть определенная тенденция в стиле, и она не жизнерадостная.

— Коллеги в редакции говорят, с Лизой можно и «по пиву», и пошутить, она живая. Остальные девушки серьезнее.

Попова: — Дело даже не в самих девушках, а в постановщике. У той же Ани [Щербаковой] есть возможность быть и танцевальнее, и более веселой. Если мы посмотрим TikTok девчонок, можно сказать, что с ними можно не по пиву, но по вкусному лимонаду точно.

— Денис, у тебя есть любимая программа в женской одиночке в этом сезоне?

— Нет. Мне ничего не нравится, правда. Я бы очень хотел круто и развернуто ответить. Мне нравятся показательные Косторной и Трусовой. Многие не рискуют в олимпийский сезон пробовать что-то новое. Единственная программа, которая мне нравится, у Марка [Кондратюка].

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О критике Плющенко

Ходыкин: — Я не понимаю, почему хейтят Плющенко.

Попова: — У нас любят это делать за что угодно. Женя Плющенко, как никто другой, имеет право говорить в этом виде спорта. Он точно понимает в фигурном катании. Многих приводили в этот спорт, чтобы они были похожи на Плющенко.

Ходыкин: — Он был в нем, знает его изнутри, и он остается внутри, но в другом качестве. Надо уважать мнение каждого. Мы были на шоу с ним, классный мужик. Вместе делали номер, все было здорово. Это символ фигурного катания.

Попова: — Знаю, что это сейчас не самое популярное мнение.

— Не всегда понимают, зачем он так публично и открыто все говорит.

Попова: — Максим Траньков не самый скрытный парень. Есть люди, которые могут позволить себе говорить то, что думают. Если он так считает, он имеет полное право на озвучивание позиции. Если он хочет материться, пусть матерится, потому что он прав (смеется).

О протесте «Хрустального» и снятом балле Муравьевой

Ходыкин: — Я всегда у одиночников замечал снятие баллов и такой — о, оценки поменялись. Нет, у меня такого не было, и как-то мне пытались объяснить правила подачи апелляций, и они довольно сложные, что я решил не вникать.

Попова: — Это редкое событие. Я такого не помню в моей карьере. Нештатная ситуация. Это обидная история, я пересматривала трансляцию, засекла и поняла, что я бестолковый спортсмен, потому что не знаю, когда начинается отсчет 30 секунд. Когда закончилось объявление, то она встала вовремя совершенно, как мне показалось. Я засекала. Но случилось это от неопытности спортсменки.

— В группе Тутберидзе, кстати, фигуристки постоянно смотрят на табло — выучка. Но не открывается ли их протестом ящик Пандоры? Теперь все будут перебрасываться протестами.

Ходыкин: — Нет. Правила подачи апелляции очень жесткие, легче не подавать, балл все равно снимут, потому что у судей будет круглый стол, и они все равно его снимут, если посчитают нужным.

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Мозалев vs Семененко

Попова: — Марк был просто боженька. Такая красота на льду происходила! И Мозалев, и Семененко такие классные! Мише Коляде надо кататься чисто уже не только на мировом уровне, но и в России. Молодые ребята сильнее в эмоциональном плане.

— Если спрашиваем про Щербакову и Туктамышеву, то почему едет Семененко, а не Мозалев?

Ходыкин: — У Семененко более чистый сезон и мировой рейтинг. Мозалев долго не выступал.

— Но у Лизы тоже более чистый сезон, чем у Ани.

Попова: — Получается, так (смеется).

Ходыкин: — Но у Семененко более высокие баллы.

Попова: — У Ани точно больше, чем у Лизы. Но обидно за Мозалева, мальчик показал хорошее катание. Конечно, хотелось бы всем молодым дать шанс. Очень корректно говорю, но мысль прослеживается, думаю. Всем молодым.

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Но третье место всегда выбиралось тренерским советом. По мне, это правильно, когда тройка выбирается не по одному турниру, а по нескольким, можно было бы сделать турнирную таблицу. С другой стороны, столько снятий, болезней и форс-мажоров... Надо уметь работать в действующих правилах. Спортивный принцип соблюден.

Ходыкин: — К выбору третьего номера тренерским советом морально готовы.