«Результаты Щербаковой и Туктамышевой? Репутация чемпионки мира имеет значение». Интервью самого известного агента фигурного катания

Ари Закарян — об итогах чемпионата России.

Известный агент, режиссер-постановщик шоу, показательных выступлений на соревнованиях и автор идеи ледового «Оскара» и в этот раз, на чемпионате России, активно перемещался по дворцу «Юбилейный» и говорил со многими людьми. Правда, это был тот чемпионат, когда многое под запись говорить не стоит — тем не менее Закарян поделился своими впечатлениями от турнира.

Поражение Коляды неудивительно

— Ари, если составлять топ событий прошедшего чемпионата России, как будет выглядеть ваша тройка?

— Первое — гениальное выступление Валиевой. Второе — съемка камерой-«пауком» с воздуха от Первого канала. Ну и, наверное, общая теплая атмосфера Петербурга.

— Валиева когда-нибудь оступится? Или до Олимпиады можно дойти на такой победной серии?

— Думаю, да, можно. Ее результат здесь был предсказан задолго до чемпионата, все от нее ожидали именно такого. И она в очередной раз доказывает, что она такой же феномен, как Юдзуру Ханю в Японии.

— Для фигурного катания плохо, что выигрывает один человек и победитель Олимпиады по факту известен до начала?

— Для развития фигурного катания многие другие вещи плохи, о чем я уже говорил. Она фактурная, красивая и исполняет все, все дотянуто, выезды, окончания. Думаю, в данной ситуации можно говорить только о том, что она феноменальна.

— Хорошо, у мужчин победил не фаворит. Поражение Коляды для вас не удивительно?

— Не удивительно. Конечно, тренер Мишин — мой наставник и друг, хоть он и намного старше, я всегда за него болею. Но объективности ради я очень рад за Кондратюка. Он катался на разрыв аорты. Понимал, что у него есть единственный шанс попасть в сборную, и не только не упустил его, но под конец еще и ускорился. Он закончил программу на такой энергетике, что, если бы не стал первым, появились бы вопросы.

Михаил Коляда. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Вам не кажется, что феномен Коляды переоценен? Он считается лидером сборной, но давно не катался чисто.

— Для меня Коляда — как-то самое ружье, которое висит на стене и когда-то должно выстрелить. Надеемся, этот выстрел произойдет на Олимпиаде. Он очень интересный фигурист, у него прекрасные линии, вращения одни из лучших в мире, по фактуре катания он уникален. Во многих моментах он опережает других фигуристов. Но очевидно, что у него нет того стержня, который позволяет не допускать сбои. Надеемся на выстрел ружья. Он все равно один из лидеров мужского фигурного катания в России. При той нехватке пары элементов, которые были сорваны. Причем он сорвал те элементы, которые обычно делает чисто.

Но есть позитив — чисто исполненный четверной сальхов в обеих программах. Это уже прогресс. Постепенно он собирает и к главному старту должен подойти. Может, морально он готовится по-другому, нежели спортсмены, которых я видел за свою жизнь. Он втянут в себя, немногословен, но в душе парень хороший.

В мате Транькова вижу только позитив и шоу

— Пары. Тарасова и Морозов были на грани вылета из тройки — наверное, это главное откровение?

— Не думаю, что им что-то угрожало и они могли вылететь. Все-таки они опытная пара с большой историей, тем более находятся в таком тренерском штабе, с ними работает много народу. Линии у них стали почище, скольжение получше. Да, уступили парам Тамары Москвиной, которые в этот раз были, безусловно, сильнее. Но Тарасова и Морозов и так были в фаворитах. Для российской сборной иметь их в составе — не ошибка, наоборот. Да, есть много классных, обалденных молодых пар. Но это уже следующее четырехлетие. Тарасова/Морозов надежнее.

Максим Траньков. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Мат Транькова после короткой программы в отношении Морозова — один из ярких моментов чемпионата. Ведь такие моменты играют только в плюс, нет?

— Траньков вообще неординарный. Чем дальше, тем больше он показывает, что он шоумен. Приехал на соревнования, вот волосы покрасил, тоже самовыражается. Он талантливый, эрудированный и умный парень. Любое его высказывание — с юмором или подвохом и имеет право на жизнь. Кроме позитива я ничего тут не вижу.

— То есть в этой реакции был и эпатаж?

— Макс вообще эпатажный парень, он это не скрывает. Таким и любим. Я очень рад, что он пошел работать на телевидение и прекрасно занял там свою нишу.

Результат Щербаковой? Репутация имеет значение

— Танцы. Наверное, здесь уже не имеет смысла уходить от темы судейства. Вы увидели что-то неординарное?

— Скажу так: я с детства специалист в одиночном катании, где я знаю все детали от глубин до верхушки. Танцы для меня остались сложным для понимания видом. Это никуда не ушло. Я могу увидеть в танце хореографию, красивых людей, но чтобы глубоко разбираться в ребрах, чоктау, перетяжках, где нога выше, насколько разошлись партнеры, — нет, тут я точно не мэтр. Правила даже не изучаю, в моей деятельности этот багаж ничего не даст. Я же не технический специалист. Давайте я так отвечу. (Смеется.) Но знаю, что Игорь Шпильбанд, тренер Дианы Дэвис и Глеба Смолкина, — великий специалист и все свои работы делал качественно и успешно.

Что там творится, какие разборки идут — не хочу лукавить, не знаю. Любое мое эмоциональное высказывание может быть ошибкой. Но я очень переживал за Тиффани Загорски, понимал, насколько ей сложно, насколько она хотела выступить. Знаю, что за болезнь была у нее, моего близкого родственника она навсегда оставила инвалидом. Поэтому перед Загорски и Гурейро снимаю шляпу, что они собрались и докатали произвольную программу. Желаю Тиффани, чтобы она выздоровела быстрее. Ей просто не повезло. Зазор между болезнью и чемпионатом был слишком небольшой.

Анна Щербакова. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II

— Раз вы специалист в одиночном катании — а Туктамышева должна была проиграть Щербаковой 15 баллов? Петиции уже создаются в ее поддержку.

— Для меня Лиза — величайшая звезда и явление петербургского и российского фигурного катания. Искренне за нее болел и хотел, чтобы она попала в сборную. Но ошибка в короткой программе изменила всю картину и сильно повлияла на общий результат, на мой взгляд. Если бы она этот аксель, который она делает без проблем, сделала, разговор был бы другим. Наверное, у нее в судьбе так заложено — стать чемпионкой мира, но ни разу не отобраться на Олимпиаду. Это камень, который она всегда будет нести в своей душе. Как Ира Слуцкая, от которой мы ждали олимпийского золота, а она дважды стала лишь призером. Это оставило глубокий след в ее жизни, травму, с которой она живет дальше. Мне искренне жаль, что так получилось.

Что касается Ани — она трехкратная чемпионка России, действующая чемпионка мира. Наверное, репутация тоже имеет значение. Если бы Лиза сделала тот аксель, может, все было бы по-другому. Но именно в короткой программе один прыжок сыграл значимую роль. Аня — боевая девочка, она умеет собираться и к Олимпиаде должна это сделать. Хотя большинство мировых и российских болельщиков, думаю, болели за Лизу.

— Хотели бы, чтобы она осталась на еще один олимпийский цикл?

— Это вопрос к ней. Я бы хотел видеть Лизу всегда. Она красивая девушка, ввела в мир фигурного катания новый стиль, сексуальное катание, она не боится самовыражаться, кайфует от этого, и зритель тоже. Каждый раз, когда Лиза выходит на лед, мы ждем от нее интересную мульку, какой-то взгляд, женскую фишку.