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Сегодня, 16:20

Фестиваль падений у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию. Одного увезли в больницу

Владислав Дикиджи выиграл короткую программу у мужчин на чемпионате России по фигурному катанию
Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Алексей Ерохов после падения в короткой программе у мужчин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»
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Соревнования одиночников, на которые возлагалось столько надежд, не обманули по интриге, но по уровню не задались.

Чемпионат России. Мужчины
Короткая программа
1. Владислав Дикиджи (Звездный лед) — 102,70
2. Евгений Семененко (Звездный лед) — 101,19
3. Дмитрий Алиев (СШОР Санкт-Петербург) — 99,20

Чемпионат России по фигурному катанию — как компьютерная игра для продвинутого пользователя. Все-таки когда столько классных спортсменов собирается в одной гостинице, в одних столовых, автобусах и, наконец, Ледовом дворце, проходить уровни становится гораздо тяжелее. Весь сезон мы отмечали, как действительно поднялись наши парни в качестве прокатов по сравнению с прошлым. Но когда у мужчин с первой же разминки пошел камнепад, как это называет Алексей Ягудин, то удивления не возникло

Алиев стал единственным среди первых

По камере было видно, как колбасит парней от осознания, что каждый претендует на медаль. Главный фаворит Гуменник упал с акселя в конце — даже приземлился на конек, но вес тела остался впереди и утянул за собой на лед всего мощного и в этот раз особенно волосатого Петра. Ветлугин не справился с четверным тулупом и улетел в борт. Лутфуллин — с риттбергером. Даже Савосин, который повидал многое, успел уйти и вернуться с ретрита в Казахстане и катал весь сезон на такой спокухе и даже равнодушии, свалился с последнего прыжка.

В итоге первым пройти уровень удалось Алиеву под «Любэ», хотя на акселе Дмитрий тоже едва не свалился с последнего обрыва. 99,20 — это была первая заявка на лидерство.

Многие думают, что короткая программа отличается от произвольной только длиной по времени. На самом деле короткая, по сути, обязательная программа, где есть очень зарегулированный набор прыжков, который необходимо выполнить, чтобы удержаться в претендентах на победу на второй день соревнований. И эта специфика прекрасно проявилась на чемпионате России. Алиев, просто сделавший джентльменский набор, сразу стал фаворитом — причем он даже не заходил на старшие квады. Всем остальным, говорят источники «СЭ», вручат вечером в отеле лопаты, и они будут откапываться.

Дмитрий Алиев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ответили только Дикиджи и Семененко

Как оказалось, его заявка и была одной из последних. Во второй разминке фестиваль падений дошел до травм — в больницу после крайне неприятного искривления голеностопа увезли Алексея Ерохова с подозрением на перелом. Он не смог завершить свою программу.

Хотя все результаты предыдущих фигуристов вроде бы давали шанс следующему — катай чисто даже облегченный контент, и будешь близко к медалям. Но никто историческим шансом не пользовался — даже люди, которых не котировали, и казалось, терять им нечего. Мозалев с новой программой был близок, но не справился с последним испытанием — каскадом с четверным тулупом. Ученик Тутберидзе Самсонов завалился на первом же сальхове. Самарин — на лутце.

Кондратюк, час которого пробил, подстраховался на приземлении на лутце, и, наверное, правильно сделал, но упал на прыжке проще и набрал лишь 80,97. Впрочем, даже такие баллы оставляют шансы на пьедестал. Возможно, сработало, что он катался сразу после травмы Ерохова.

Евгений Семененко, Камила Валиева, Александра Бойкова. Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Соперники для Алиева нашлись только в последних двух номерах. Это открытие сезона Владислав Дикиджи, который настроил свой высокий четверной лутц и с настроек не сбивается, но обладает довольно слабой второй оценкой за катание, артистизм и тому подобное. Вернее, артистизм вне катка у него прекрасен, а вот музыка Вивальди, видимо, слишком академичная. Но когда есть прыжки — в России щедро ставят и компоненты. Дикиджи первым перекрыл 100 баллов и набрал 102,70, став главным претендентом на победу. Теперь ключ в психологии.

Потому что Семененко неплохо поддавил своим тулупом и сальховом и остался всего в полутора баллах позади. Его соперник точно бы не отказался от возвращения жеребьевки перед произвольной программой, которую вроде как вернули перед чемпионатом, а потом федерация снова передумала и оставила как есть.

Теперь Владиславу придется кататься за всеми статусными именами — Гуменник, Алиев, Семененко. Сдюжит ли Владислав снова?

Произвольная программа состоится в пятницу в 13.45 по московскому времени (15.45 местного).

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Алексей Ерохов
Владислав Дикиджи
Дмитрий Алиев
Евгений Семененко
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