Туктамышева могла установить абсолютный рекорд в Челябинске. Кто и как вошел в историю чемпионатов России

Фигуристы запоминаются не только победами.

В Челябинске проходит новый чемпионат России по фигурному катанию. Турнир проводится с 1992 года — до него были первенства СССР. Но даже за свою еще сравнительно небольшую историю национальный чемпионат страны уже зафиксировал массу рекордов и прочих достижений, которые были установлены фигуристами в разные годы. «СЭ» рассказывает о наиболее ярких моментах.

Туктамышева в шаге от рекорда

Ученица Алексея Мишина в прошлом году сумела встать в один ряд с Сергеем Вороновым и Константином Меньшовым по количеству участий в чемпионатах страны. Туктамышева в 15-й раз в своей карьере выступила на национальном первенстве и повторила рекорд двух предшественников.

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В Челябинске Елизавета могла установить абсолютное достижение — выступить на своем 16-м чемпионате. Однако в настоящее время фигуристка взяла паузу в соревновательной деятельности и пропускает турнир. Тем не менее шанс улучшить свое же достижение у нее по-прежнему остается, в отличие от Воронова и Меньшова, уже завершивших карьеру.

Приблизиться к Елизавете по этому показателю могла лишь Евгения Тарасова, которая принимала участие в 12 чемпионатах страны. Однако фигуристка, выступавшая в парном катании с Владимиром Морозовым, больше соревноваться не планирует.

Абсолютный рекордсмен Плющенко

По количеству побед на национальном первенстве впереди всех Евгений Плющенко. Он сумел выиграть на десяти чемпионатах страны. И вряд ли кому-то из фигуристов в ближайшее время удастся хотя бы повторить достижение двукратного олимпийского чемпиона.

По этому показателю рядом с Евгением только Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев. Дуэт побеждал на национальных чемпионатах семь раз. Их достижение останется на этом уровне, пара уже завершила карьеру.

Единственная фигуристка, которой удалось одержать несколько побед в последнее время, — это Анна Щербакова. Ученица Этери Тутберидзе побеждала на чемпионатах России три раза подряд. Однако два последних турнира, включая первенство 2024 года в Челябинске, спортсменка пропустила.

Елизавета Туктамышева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Успехи несовершеннолетних фигуристок

Соревнования в женском одиночном катании за последние годы сильно помолодели. В последний раз совершеннолетняя фигуристка становилась медалисткой чемпионата России в декабре 2014 года — это была Елизавета Туктамышева, которая взяла серебро в возрасте 18 лет и 10 дней.

С тех пор на протяжении семи лет медали национального первенства в женском одиночном катании доставались только фигуристкам младше 18 лет. Тенденция прервалась в 2022 году, когда все та же Туктамышева сумела вновь войти в число призеров чемпионата России и завоевала бронзу.

В России в текущем сезоне спортсменов допускают к взрослым стартам с 14 лет, в то время как на международном уровне возрастной ценз выше — с 16 лет. Однако уже со следующего сезона было анонсировано ужесточение возрастного ценза на внутренних российских стартах — с 16 лет. Международный союз конькобежцев (ISU) в свою очередь поднимет планку до 17 лет.

17 несовершеннолетних чемпионок

Победительницей чемпионата России-2023 стала Софья Акатьева. На момент триумфа фигуристке было всего 15 лет. Таким образом, ученица Этери Тутберидзе стала 17-й несовершеннолетней чемпионкой страны в истории. Причем спортсменки моложе 18 лет побеждают на национальном первенстве 17 лет подряд.

Самой юной победительницей за этот временной отрезок стала Аделина Сотникова, которая выиграла в 2009 году в 12 лет и 5 месяцев. Самой возрастной чемпионкой этого периода является также Аделина — в 2014 году она выиграла в 17 лет и 5 месяцев.

Последний раз победа доставалась совершеннолетней фигуристке в 2006 году. Тогда чемпионат России в женском одиночном катании выиграла Елена Соколова в возрасте 25 лет.

Аделина Сотникова. Фото Ксения Нуртдинова

Самая юная чемпионка

Аделина Сотникова является одной из самых титулованных фигуристок на чемпионатах страны — спортсменка побеждала на национальном первенстве четыре раза. Больше нее выигрывали только Мария Бутырская (шесть раз) и Ксения Цезар (пять раз). Ученице Елены Буяновой также удалось отличиться как самой юной победительнице.

Сотникова впервые выступила на национальном чемпионате в 2009 году. Тогда она наряду с Елизаветой Туктамышевой была одной из самых юных участниц турнира — фигуристкам было всего 12 лет. Аделина сумела повторить достижение своего же тренера и выиграть турнир в столь юном возрасте —

Елена Буянова (на момент спортивной карьеры Водорезова) побеждала на чемпионате СССР в 1976 году в возрасте 12 лет.

Самая неожиданная развязка

Чемпионат России в 2023 году вошел в историю как один из самых неожиданных по накалу страстей. Отличились мужчины: в турнире сложилась уникальная ситуация, потому что сразу два фигуриста — победитель и серебряный призер набрали одинаковую сумму баллов.

Евгений Семененко и Петр Гуменник получили по 295,07 балла за две программы.

Согласно регламенту, победу одержал ученик Алексея Мишина: так как именно у Семененко оказалось больше баллов за произвольную программу. Такая ситуация сложилась впервые в истории чемпионата России.

Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Незасчитанные рекордные баллы

Как известно, на внутренних турнирах судейство является лояльным по отношению к фигуристам. Такая ситуация происходит не только в России, но и в других странах. Поэтому в том, что набранные спортсменами баллы иногда превышают мировые рекорды, нет ничего удивительного.

Так, в 2019 году Алена Косторная получила за прокат короткой программы сумасшедшие 89,86 балла. В 2021 году ее достижение улучшила Камила Валиева — ученица Этери Тутберидзе получила 90,38 балла. Но не только женщины отличались оценками в прокатах.

В 2021 году Анастасия Мишина и Александр Галлямов стали чемпионами России по фигурному катанию в соревнованиях спортивных пар, выиграв с результатом 243,74 балла. Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые заняли второе место, набрали 239,87 балла. Обе пары превзошли мировые рекорды по сумме баллов.

В свое время оценками, которые в момент их выставления превышали мировые достижения, отличались и Евгений Плющенко, и Евгения Медведева. Но все эти достижения остались неофициальными, так как были установлены на внутренних турнирах.

Самая восточная локация

В 2020 году чемпионат России проходил в одном из крупнейших городов Сибири — впервые в истории турнир принимал Красноярск. Примечательно, что национальное первенство ни разу не проходило в этом городе, включая чемпионаты Советского Союза.

Таким образом, Красноярск стал самым восточным городом России, который принимал главный турнир сезона по фигурному катанию. Соревнования проходили на «Платинум Арене», стадион расположен в Свердловском районе города и вмещает около 7 тысяч зрителей.