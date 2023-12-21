Прогнозы на чемпионат России-2024. Кто станет медалистом, по мнению чемпионов и экспертов?

Спросили у Ягудина, Бестемьяновой и других.

Перед стартом чемпионата России «СЭ» попросил сделать прогноз на турнир несколько известных человек из фигурного катания — фигуристку Елизавету Нугуманову, тренеров и хореографов Бетину Попову и Елену Радионову, комментаторов-шоуменов Алексея Ягудина и Александра Энберта и ветерана спорта и театра на льду Наталью Бестемьянову. Ну и скромно мы присовокупили мнение обозревателя «СЭ».

Получилось вот что. Оговоримся — это не какие-то обязывающие слова и не надо их трактовать как любовь к одному фигуристу и ненависть к другому! Это просто прогноз, своего рода игра и ничего больше. Все наши уважаемые оракулы оговорились, что болеть будут за всех.

В танцах прогнозы почти всех участников оказались абсолютно идентичными, притом что добрая половина из них сказали, что в танцах не понимают. Дмитрий Кузнецов тоже не понимает, поэтому для разнообразия добавил в борьбу за третье место Шанаеву и Дрозда.

В парах никто не поставил Бойкову/Козловского выше Мишиной/Галлямова, но в борьбе за бронзу назывались самые разные варианты. Ягудин даже затруднился назвать конкретную фамилию, а предположил, что третьим станет кто-то из пермской школы — то бишь Чикмарева/Янченков, Осокина/Грицаенко либо Артемьева/Брюханов.

У мужчин Ягудин предложил еще более прекрасную формулу, цитируя легендарный мем: «Ничего не понятно, но очень интересно» (который в оригинале звучит жестче). Тем не менее почти никто не сомневается в победе Гуменника. Елизавета Нугуманова предположила, что он снова поделит первое место — на сей раз с Дмитрием Алиевым. Сразу в нескольких тройках присутствует открытие этого сезона Владислав Дикиджи.

Наконец, у девушек тройка также выглядит будто разыгранной, но почти все эксперты оговорились, что предсказать точное распределение внутри триады Валиева — Петросян — Муравьева очень сложно. А вот Нугуманова призналась, что не видит девушки с таким уровнем катания, чтобы назвать ее бронзовым призером.

Как получится на самом деле и кто из экспертов угадает больше всего призеров — станет известно с 21 по 23 декабря по итогам соревнований в Челябинске. Следите за новостями и трансляциями на сайте «СЭ».