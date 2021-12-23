Призер чемпионата Европы Денис Ходыкин, выступающий в паре с Дарьей Павлюченко, прокомментировал прокат на чемпионате России. Пара получила за короткую программу 75,40 балла.

— По кайфу. Могу в Википедию залезть и прочитать обозначение. В целом довольны, публика тепло реагирует, принимает, на жесты в тодесе публика взрывается. Приятно кататься в такой атмосфере.

— А с прыжком что?

— Чуть-чуть накосячил, ничего. Адреналинчика немного в прокате добавил, что-то новенькое.

— Довольны оценками?

— Я не разбираюсь в оценках. Сколько баллов набрали? 75.

Честно, я не знаю, сколько набрали на прошлом старте, а сколько на позапрошлом уж тем более. Вроде примерно столько же, но не уверен.

— Как повлияла отмена этапа «Гран-при»?

— Поменялся план подготовки — так, между стартами было две недели, а так — месяц. Можно было поработать над сложными вещами, которые требуют много времени и усилий.