Смолкин рассказал о советах Тутберидзе для своей дочери

Фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцах на льду с Дианой Дэвис, рассказал о том, какие советы дает дочери Этери Тутберидзе и какие рекомендации есть у его отца Бориса Смолкина.

— Этери Тутберидзе дает какие-то советы?

— Когда Этери Георгиевна приезжает, то старается внести определенные комментарии. Дише, возможно, это дается сложнее, потому что здесь есть взаимоотношения родителя и ребенка. Но, несмотря на величие матери, старается все исправить.

— Ваш отец Борис Смолкин — актер, он какие-то рекомендации высказывает?

— Тут нет, не дает. Это слишком сложный для него вид, просто смотрит общую картинку, что показываем на льду, общее впечатление. После турнира ничего, он недостаточно силен в танцах на льду.

Дэвис и Смолкин идут на третьем месте после ритм-танца на чемпионате России в Санкт-Петербурге (83,99 балла). Лидируют Виктория Синицина и Никита Кацалапов — 93,61 балла.