Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых рассказала об ошибках на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

— Ну, такое. Не самое лучшее. Было много ошибок что в короткой, что в произвольной, поэтому не очень довольна. Просто тяжело ехалось, особенно под конец программы. Тяжело было дышать. Хорошо, что собралась на тулуп-тулуп (четыре + три — прим. «СЭ») после сальхова, — сказал Хромых.

15-летняя Хромых набрала по сумме 217,18 балла.