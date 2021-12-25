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Ученица Тутберидзе Хромых — о прокате с двумя четверными: «Было тяжело дышать»

20:35
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Ученица Этери Тутберидзе Майя Хромых рассказала об ошибках на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

— Ну, такое. Не самое лучшее. Было много ошибок что в короткой, что в произвольной, поэтому не очень довольна. Просто тяжело ехалось, особенно под конец программы. Тяжело было дышать. Хорошо, что собралась на тулуп-тулуп (четыре + три — прим. «СЭ») после сальхова, — сказал Хромых.

15-летняя Хромых набрала по сумме 217,18 балла.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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