Чемпионат России, произвольная программа пар: прямая трансляция Первого канала

В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.

В третий соревновательный день спортивные пары выступят с произвольными программами. Начало — в 15.30 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.

Напомним, что действующими чемпионами России в парном катании являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.

Чемпионат России: главное о ключевом предолимпийском турнире по фигурному катанию // Кваксель — новый YouTube-канал «СЭ» о фигурном катании