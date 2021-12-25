Чемпионат России, произвольная программа пар: прямая трансляция Первого канала
14:30
В субботу, 25 декабря, в Санкт-Петербурге продолжится чемпионат России по фигурному катанию.
В третий соревновательный день спортивные пары выступят с произвольными программами. Начало — в 15.30 по по московскому времени, прямую трансляцию можно смотреть на сайте Первого канала и YouTube-канале компании.
Напомним, что действующими чемпионами России в парном катании являются Евгения Тарасова и Владимир Морозов.
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