Новый чемпион России Кондратюк назвал лидера сборной

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Не ожидал, что выиграю чемпионат. Я в шоке. Я не считаю, что я лидер сборной. Сегодня — возможно. Вообще нет. Лидер сборной сидит справа от меня (Михаил Коляда. — Прим. «СЭ»). Честно, не знаю, что сказать насчет эмоций. Выходил заряженным? А что мне, разряженным выходить?» — сказал Кондратюк.

Кондратюк обыграл Коляду на чемпионате России с разницей 0,67 балла.