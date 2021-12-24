Новый чемпион России Кондратюк назвал лидера сборной
18:35
Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
«Не ожидал, что выиграю чемпионат. Я в шоке. Я не считаю, что я лидер сборной. Сегодня — возможно. Вообще нет. Лидер сборной сидит справа от меня (Михаил Коляда. — Прим. «СЭ»). Честно, не знаю, что сказать насчет эмоций. Выходил заряженным? А что мне, разряженным выходить?» — сказал Кондратюк.
Кондратюк обыграл Коляду на чемпионате России с разницей 0,67 балла.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
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