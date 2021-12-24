Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Новый чемпион России Кондратюк назвал лидера сборной

18:35
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Марк Кондратюк. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Российский фигурист Марк Кондратюк прокомментировал победу на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Не ожидал, что выиграю чемпионат. Я в шоке. Я не считаю, что я лидер сборной. Сегодня — возможно. Вообще нет. Лидер сборной сидит справа от меня (Михаил Коляда. — Прим. «СЭ»). Честно, не знаю, что сказать насчет эмоций. Выходил заряженным? А что мне, разряженным выходить?» — сказал Кондратюк.

Кондратюк обыграл Коляду на чемпионате России с разницей 0,67 балла.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Дмитрий Кузнецов все материалы автора
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
В Москве компания избила мужчину в вагоне метро
0
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры