Валиева прыгнула тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
18:32
Камила Валиева представила короткую программу на чемпионате России по фигурному катанию.
В прокате она прыгнула тройной аксель, тройной флип и каскад тройной лутц + тройной тулуп.
За выступление спортсменка набрала 90,38 балла.
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