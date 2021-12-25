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«Никто на ЧР не сиял ярче, чем Камила». Американский фигурист Джонни Вейр о выступлении Валиевой

25 декабря, 23:42
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Американский фигурист Джонни Вейр поделился мнением о результатах чемпионата России в Санкт-Петербурге.

«В России появилась новая национальная чемпионка среди женщин. Соревнования не разочаровали: женщины выполнили 12 четверных прыжков, но никто не сиял ярче, чем 15-летняя Камила Валиева», — написал Вейр в Twitter.

Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав 283,48 балла. Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третье Анна Щербакова (239,56).

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Анна Горшкова все материалы автора
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