Фигурное катание
Чемпионат России
Новости
Календарь / Результаты Онлайн Статьи Фото
Новости   //    Фигурное катание   //    Чемпионат России

Валиева опубликовала пост в соцсетях после победы на чемпионате России

04:19
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Теги:

Фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в Instagram после победы на чемпионате России.

15-летняя спортсменка выложила фото с первым номером.

Публикация от Kamila Valieva (@kamilavalieva26)

Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав за произвольную программу 193,10 балла, а по итогам двух прокатов — 283,48. Она набрала баллы вышем мировых рекордов.

Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третьей стала Анна Щербакова (239,56).

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Сергей Разин все материалы автора
Читайте также
Он обвинял Россию в грязной игре и жаловался на судей. Шведский вундеркинд из НХЛ сыграет на МЧМ
На Украине заявили о начале «возвращения» Кубани
0
Реклама