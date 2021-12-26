Валиева опубликовала пост в соцсетях после победы на чемпионате России
04:19
Фигуристка Камила Валиева опубликовала новый пост в Instagram после победы на чемпионате России.
15-летняя спортсменка выложила фото с первым номером.
Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, набрав за произвольную программу 193,10 балла, а по итогам двух прокатов — 283,48. Она набрала баллы вышем мировых рекордов.
Второе место заняла Александра Трусова (248,65), а третьей стала Анна Щербакова (239,56).
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