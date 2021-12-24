Ковтун считает, что победа Кондратюка на чемпионате России даст толчок дальнейшей карьере спортсмена

Бывший фигурист Максим Ковтун прокомментировал победу Марка Кондратюка в мужском одиночном катании на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Изначально было понятно, что человек пять-восемь претендовали на попадание в тройку и были в состоянии занять и первое, и второе, и третье места. Какого-то суперудивления после сегодняшней произвольной программы у мужчин нет, но итог все равно немного неожиданный. У меня было ощущение, что Коляда сегодня победит, потому что Миша продемонстрировал довольно достойные прокаты.

Очень рад за Марка Кондратюка! Парень очень много работал, чтобы достичь этого результата. Здорово, что он победил на чемпионате России. Для него это станет хорошим толчком в дальнейшей карьере. Марк уже будет понимать, что он достойный спортсмен, который должен показывать и доказывать свое. Это отличная мотивация для молодого спортсмена, который заряжен, у которого все в порядке со здоровьем и нет хронических травм, которые могут помешать. Дай бог, чтобы у Марка и дальше все шло хорошо и в гору", — приводит «Чемпионат» слова Коляды.

Марк Кондратюк набрал 284,37 балла по сумме короткой и произвольной программ, опередив ставшего вторым Михаила Коляду на 0,67 балла.