Александра Трусова: «Я должна была пойти на тройной аксель для себя»

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

— Расстроена, что аксель не получился, — сказала Трусова. — Я однозначно на него должна была идти для себя. Вопрос не стоял. Должна была делать в любом случае, тренеры меня не отговаривали. Это не был риск. По здоровью меня ничего не беспокоит. Все стараются не думать здесь об олимпийском отборе, все выходят, делают то, что могут.

По итогам короткой программы Трусова набрала 74,21 балла, спортсменка занимает промежуточное третье место.