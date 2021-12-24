Александра Трусова: «Я должна была пойти на тройной аксель для себя»
Трусова объяснила, почему решила прыгнуть тройной аксель в короткой программе на чемпионате России
19:12
Фигуристка Александра Трусова прокомментировала свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Санкт-Петербурге.
— Расстроена, что аксель не получился, — сказала Трусова. — Я однозначно на него должна была идти для себя. Вопрос не стоял. Должна была делать в любом случае, тренеры меня не отговаривали. Это не был риск. По здоровью меня ничего не беспокоит. Все стараются не думать здесь об олимпийском отборе, все выходят, делают то, что могут.
По итогам короткой программы Трусова набрала 74,21 балла, спортсменка занимает промежуточное третье место.
Читайте также
Мог стать первым чемпионом мира из СССР, но бросил все и уехал в Канаду. История фигуриста Четверухина
Реклама
Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю