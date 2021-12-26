Кондратюк хотел закончить карьеру незадолго до того, как стать чемпионом России

Катарина Гербольдт, тренер фигуриста Марка Кондратюка сообщила, что спортсмен мог завершить карьеру незадолго до того, как стать чемпионом России.

«Безумно рада за Марка и всех тренеров. Эта победа, которую долго ждали и давно к ней шли. Марк всегда был очень талантливым спортсменом, и все мы пытались раскрыть его положительные качества, которых очень много. Относительно недавно у него была серьезная травма. Он год восстанавливался, подумывал о завершении карьеры. Но тогда все подождали его, верили в то, что Марк еще будет кататься на высоком уровне. И главное, что он верил и показал, что все старания были не зря. Горжусь им и считаю, что он заслужил победу. Это нелегкая победа. Это долгожданная победа, которая потребовала много работы и усилий. Он многое пережил, перетерпел и добился результата, к которому стремился», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Гербольдт.

В пятницу, 24 декабря Кондратюк выиграл чемпионат России, набрав 284,37 балла по сумме двух программ.