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Кондратюк хотел закончить карьеру незадолго до того, как стать чемпионом России

10:34
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Катарина Гербольдт, тренер фигуриста Марка Кондратюка сообщила, что спортсмен мог завершить карьеру незадолго до того, как стать чемпионом России.

«Безумно рада за Марка и всех тренеров. Эта победа, которую долго ждали и давно к ней шли. Марк всегда был очень талантливым спортсменом, и все мы пытались раскрыть его положительные качества, которых очень много. Относительно недавно у него была серьезная травма. Он год восстанавливался, подумывал о завершении карьеры. Но тогда все подождали его, верили в то, что Марк еще будет кататься на высоком уровне. И главное, что он верил и показал, что все старания были не зря. Горжусь им и считаю, что он заслужил победу. Это нелегкая победа. Это долгожданная победа, которая потребовала много работы и усилий. Он многое пережил, перетерпел и добился результата, к которому стремился», — приводит «РИА Новости Спорт» слова Гербольдт.

В пятницу, 24 декабря Кондратюк выиграл чемпионат России, набрав 284,37 балла по сумме двух программ.

Дополнительная информация:

https://rsport.ria.ru/20211226/kondratyuk-1765518329.html

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Иван Торопцев все материалы автора
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