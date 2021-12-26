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Ягудин: «Валиева повергает в шок»

Ягудин заявил, что выступления фигуристки Валиевой повергают в шок
09:58
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Камила Валиева. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Олимпийский чемпион Алексей Ягудин поделился мнением о выступлении фигуристки Камилы Валиевой на чемпионате России в Санкт-Петербурге.

«Камила Валиева повергает в шок. Сидевший рядом с нами на комментаторской позиции Тед Бартон именно так и заявил, он тоже в шоке, от того, что увидел», — приводит ТАСС слова Ягудина.

Вчера, 26 декабря Валиева выиграла чемпионат России. 15-летняя спортсменка набрала 283,48 балла по сумме двух программ и 193,10 балла за произвольную программу, обновив мировые рекорды, которые принадлежали ей.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/13301627

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Иван Торопцев все материалы автора
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на Олимпийские игры