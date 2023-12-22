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Муравьева — о падении с дорожки шагов: «Видимо, это мое проклятие — второй год подряд. Поспешила, не справилась с эмоциями»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Софья Муравьева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигуристка Софья Муравьева прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России в Челябинске.

Спортсменка успешно исполнила во время проката все прыжковые элементы, включая тройной аксель, однако упала в дорожке шагов.

— Спасибо всем большое за поддержку! Я рада, что у меня получился тройной аксель, а прокатом я не довольна. Что же, дорогу осилит идущий. Падение с дорожки шагов — это, видимо, такое мое проклятие. Второй чемпионат России подряд у меня ошибка на дорожке шагов. Наверное, поспешила, отдала всю себя до этого в прокате на прыжки, поэтому так получилось. Не знаю на самом деле, почему так вышло, но такое бывает.

Работа больше велась над прыжковым контентом у меня, особенно над тройным акселем, очень усердно работала над этим и, можно сказать, переусердствовала с эмоциями, не справилась. По контенту я буду смотреть завтра по тренировке, вместе с тренерами будем решать какой контент лучше. Увидите на соревнованиях, — сказала Муравьева.

За свой прокат Муравьева набрала 78,33 балла и заняла третье место.

Софья Муравьева
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