Бестемьянова: «Талант Валиевой никого не оставляет равнодушным»
Бестемьянова высказалась о короткой программе Валиевой на чемпионате России-2024
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» высказалась о короткой программе Камилы Валиевой на чемпионате России-2024 в Челябинске.
«Очень рада за Камилу Валиеву. Она очень собрано, очень умно каталась, красиво, элегантно. Ее талант не оставляет равнодушным никого: ни специалистов, ни зрителей», — сказала Бестемьянова «СЭ».
17-летняя фигуристка заняла первое место в короткой программе, набрав 81,85 балла.
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