Бестемьянова: «Талант Валиевой никого не оставляет равнодушным»

Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова в комментарии для «СЭ» высказалась о короткой программе Камилы Валиевой на чемпионате России-2024 в Челябинске.

«Очень рада за Камилу Валиеву. Она очень собрано, очень умно каталась, красиво, элегантно. Ее талант не оставляет равнодушным никого: ни специалистов, ни зрителей», — сказала Бестемьянова «СЭ».

17-летняя фигуристка заняла первое место в короткой программе, набрав 81,85 балла.