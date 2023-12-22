Валиева: «Хочу катать чисто с тройным акселем. Поздравляю Муравьеву — она смогла его прыгнуть»

Фигуристка Камила Валиева прокомментировала победу в короткой программе на чемпионате России в Челябинске и выразила восхищение своей соперницей Софьей Муравьевой, исполнившей тройной аксель.

— Спасибо болельщикам. У меня даже замерло сердце перед шестиминутной разминкой, такое количество игрушек и плакатов. Прокатом в целом довольна. Рада, что собралась и показала неплохой прокат. Были некоторые недочеты, над которыми можно поработать, давно не закрывала короткую программу было волнительно, но это очень хороший опыт.

Потихонечку в образ вхожу, по сравнению с прокатами есть небольшие изменения, скорее, по внутренним ощущениям. Все-таки это более женственная программа, соответственно и более плавная. Нужно катать с таким взглядом, посылом более жестким, чем прошлогодняя программа. Конечно же, и Этери Георгиевна с Даниилом Марковичем подсказывают по рукам, по подаче, тут наша совместная работа, над которой нет совершенства.

Работать в короткой программе можно еще над подачей, над прыжками. Соню Муравьеву хочу поздравить, она сделала тройной аксель, у меня тоже такая цель как у большинства здесь. Это цель чисто катать с тройным акселем. Так что есть над чем стремиться. По контенту буду смотреть завтра по программе. В планах пока один четверной, — сказала Валиева.

За свой прокат Валиева набрала 81,85 балла и заняла первое место. Муравьева чисто исполнила все прыжки, но упала во время дорожки шагов.