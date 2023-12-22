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Сегодня, 18:02

Семененко — о своей победе на чемпионате России: «Понимал, что высокая конкуренция, и нет права на ошибку»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Евгений Семененко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Евгений Семененко после второй подряд победы на чемпионатах России подвел личные итоги на турнире в Челябинске.

— Эмоции самые положительные. Рад, что в такой упорной борьбе удалось победить. Понимал, что такая высокая конкуренция, и нет права на ошибку, но мне удалось показать свой наилучший результат. Морально предпоследним легче катать, в короткой я катал последним и немного уступил.

Заранее ничего не предугадать невозможно, но после короткой представлять мог разве что примерный расклад. Однако при такой высокой конкуренции заранее размышлять о результатах очень тяжело. Вообще соревноваться тяжело, не могу сказать, что тяжелее в первый раз выигрывать или во второй. Всегда тяжело.

Из важных событий года в голову приходит только победа на чемпионате России. Вообще много всего было приятного, и сегодня один из таких приятных моментов. Замахнуться можно на многие элементы, но я придерживался своей цели. Каждый из нас думаю в теории может выполнить четверной аксель, но это требует определенной подготовки. Сейчас этот прыжок не выгоден и опасен, травмоопасен, так что не каждый на него пойдет, — сказал Семененко.

По сумме двух программ Семененко набрал 294,75 балла.

Фигурное катание
Евгений Семененко
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