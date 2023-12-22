Чемпионат России 2024, женщины: короткая программа. Онлайн-результаты

В пятницу, 22 декабря, на чемпионате России-2024 в Челябинске женщины выступают с короткими программами.

Первой свою программу на турнире представит Майя Хромых, а последней выступит — Камила Валиева.

«СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию чемпионата России-2024.

Женщины. Короткая программа

1. Вероника Яметова — 73.86

2. Майя Хромых — 68.40

3. Екатерина Анисимова — 66.20

Первая разминка

1. Аделия Петросян

2. Мария Талалайкина

3. Ксения Синицына

Вторая разминка

7. Софья Важнова

8. Елизавета Куликова

9. Людмила Фурсова

10. Дарья Садкова

11. София Захарова

12. Анна Фролова

Третья разминка

13. Мария Агаева

14. Софья Муравьева

15. Алина Горбачева

16. Арина Кшецкая

17. Ксения Гущина

18. Камила Валиева