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Сегодня, 17:57

Дикиджи рассказал, что планировал прыгнуть тройной аксель в каскаде: «Насмотрелся как Малинин прыгает и захотелось»

Дикиджи рассказал, что планировал прыгнуть тройной аксель в каскаде
Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Владислав Дикиджи после проката произвольной программы на чемпионате России в Челябинске рассказал по какой причине допустил оплошность.

— До сих пор очень волнительно. Очень рад, что так вышло. К сожалению, в прокате не все удалось, но я доволен в общем и целом собой. Я понял наконец-то, что если ты работаешь, вкладываешь усилия в свою работу, то обязательно будет и результат. Если бы в мою голову это вбили бы раньше, то может получилось бы и раньше так выстрелить. Я понял за эти старты, что работа влияет на результат, поэтому нужно сильнее и усерднее работать. Но честно все равно неожиданно.

Может быть, когда я тренирую детишек, показываю им как надо прыгать, то и сам себе напоминаю как надо выступать. Все отчасти связано и моя работа с детками и моя собственная работа, все связано и отношение к жизни у меня изменилось, мировоззрение.

Две победы на этапах в Казани и Москве, пожалуй, что главные события года. Я насмотрелся, как Малинин прыгает, и хотел в конце пойти в тройной аксель в каскаде, почему бы не попробовать такое, все шло гладко, — сказал Дикиджи.

Владислав набрал 293,74 балла по сумме двух программ и занял на этих соревнованиях второе место.

Фигурное катание
Владислав Дикиджи
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