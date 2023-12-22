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Сегодня, 17:45

Дикиджи — о критике: «Согласен с диванными экспертами. Компоненты у меня так себе, понимаю проблему»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Владислав Дикиджи.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Фигурист Владислав Дикиджи после выступления на чемпионате России в Челябинске высказался о негативных комментариях в свой адрес со стороны ряда экспертов.

В частности, негативную оценку выступлениям Дикиджи с эстетической точки зрения выдавал комментатор Андрей Журанков.

«Я согласен с диванными экспертами по поводу своих компонентов. Понимаю проблему и не буду себя оправдывать, точно есть над чем работать и особенно над компонентами. Из-за волнения не могу ничего сделать. Мне кричали тренеры в прокате — скорость, скорость. Я старался до последней капли, старался как мог, но соглашусь, что компоненты у меня были так себе. Задумывался над тем, чтобы привлечь танцы из тик-тока в свой прокат, может сейчас просто программы не мои. Нужно может быть не классику катать, а такую энергичную программу, с движениями, которые я делаю в голове. Была, например, идея откатать первую половину, а потом, как отпрыгаю, выдать что-то эдакое. Подумаем над этим с хореографом», — сказал Дикиджи.

Дикиджи набрал 293,74 балла по сумме двух программ и занял второе место. Победил Евгений Семененко (294,75), третьим стал Петр Гуменник (292,42).

Евгений Семененко. Семененко выиграл сумасшедший чемпионат России. В двух баллах — три призера

Владислав Дикиджи
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