Аделия Петросян, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, рассказала о дебюте на чемпионате России и о любимом четверном прыжке.

— Немножко присутствует волнение, но чтоб прям страшно, такого нет. Рада, что получилось выступить на чемпионате России с такими девочками, у которых высокий уровень. Я немного отвыкла от такой публики, на юниорских этапах «Гран-при» такого не было.

— Почему вы начали учить четверной риттбергер и будет ли он завтра?

— Самый сложный прыжок в мире — это четверной риттбергер, но для меня он очень удобный. Люблю этот прыжок с детства. Он получается неплохо. В произвольной планирую его исполнять.

Петросян получила 73,29 балла за выступление в короткой программе на чемпионате России.