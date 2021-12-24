«Четверной риттбергер — самый сложный прыжок, но для меня удобный». Ученица Тутберидзе — о любимых квадах и чемпионате России
Ученица Тутберидзе Петросян рассказала о любимых квадах и чемпионате России
18:55
Аделия Петросян, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, рассказала о дебюте на чемпионате России и о любимом четверном прыжке.
— Немножко присутствует волнение, но чтоб прям страшно, такого нет. Рада, что получилось выступить на чемпионате России с такими девочками, у которых высокий уровень. Я немного отвыкла от такой публики, на юниорских этапах «Гран-при» такого не было.
— Почему вы начали учить четверной риттбергер и будет ли он завтра?
— Самый сложный прыжок в мире — это четверной риттбергер, но для меня он очень удобный. Люблю этот прыжок с детства. Он получается неплохо. В произвольной планирую его исполнять.
Петросян получила 73,29 балла за выступление в короткой программе на чемпионате России.
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