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«Четверной риттбергер — самый сложный прыжок, но для меня удобный». Ученица Тутберидзе — о любимых квадах и чемпионате России

Ученица Тутберидзе Петросян рассказала о любимых квадах и чемпионате России
18:55
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Аделия Петросян, тренирующаяся у Этери Тутберидзе, рассказала о дебюте на чемпионате России и о любимом четверном прыжке.

— Немножко присутствует волнение, но чтоб прям страшно, такого нет. Рада, что получилось выступить на чемпионате России с такими девочками, у которых высокий уровень. Я немного отвыкла от такой публики, на юниорских этапах «Гран-при» такого не было.

— Почему вы начали учить четверной риттбергер и будет ли он завтра?

— Самый сложный прыжок в мире — это четверной риттбергер, но для меня он очень удобный. Люблю этот прыжок с детства. Он получается неплохо. В произвольной планирую его исполнять.

Петросян получила 73,29 балла за выступление в короткой программе на чемпионате России.

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Анастасия Плетнева все материалы автора
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