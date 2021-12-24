Камила Валиева высказалась об отборе на Олимпиаду-2022 через чемпионат России.

— Олимпийский отбор на этом чемпионате? Конечно, есть волнение! Особенно когда заходишь в соцсети. Если ты об этом не думаешь, то за тебя другие говорят. Пролистываешь, и осадок остается. Заходишь в интернет, чтобы расслабиться, но выходишь из него с небольшим комом нервозности. Да, хочется катать на... Так, «максимум» я же не могу сказать из-за челленджа? Волнительно, в общем.

Валиева набрала 90,38 балла за выступление в короткой программе на чемпионате России, который проходит в Санкт-Петербурге.