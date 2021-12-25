Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, Трусова — вторая
Камила Валиева стала чемпионкой России по фигурному катанию, второе место заняла Александра Трусова (248,65). Третьей стала Анна Щербакова (239,56).
За произвольную программу Валиева набрала 193,10 балла. По итогам двух программ ее результат — 283,48.
Чемпионат России завершится показательными выступлениями 26 декабря.
Фигурное катание
Санкт-Петербург
Чемпионат России
Женщины
Произвольная программа
1. Камила Валиева — 193.10
2. Александра Трусова — 174.44
3. Аделия Петросян — 160.68
4. Анна Щербакова — 158.10
5. Софья Самоделкина — 156.35
6. Елизавета Туктамышева — 153.12
7. Софья Муравьева — 149.44
8. Майя Хромых — 147.82
9. Ксения Синицына — 133.86
10. Вероника Яметова — 131.65
11. Валерия Шульская — 119.29
12. Анастасия Морозова — 118.29
13. Ксения Гущина — 118.01
14. Софья Самодурова — 115.96
15. Анастасия Зинина — 112.51
16. Полина Свириденко — 106.97
17. Арина Онищенко — 106.05
18. Вероника Петеримова — 94.22
Итог
1. Камила Валиева — 283.48
2. Александра Трусова — 248.65
3. Анна Щербакова — 239.56
4. Аделия Петросян — 233.97
5. Софья Самоделкина — 233.09
6. Софья Муравьева — 230.31
7. Елизавета Туктамышева — 224.40
8. Майя Хромых — 217.18
9. Ксения Синицына — 204.61
10. Вероника Яметова — 191.37
11. Софья Самодурова — 184.26
12. Анастасия Зинина — 181.45
13. Валерия Шульская — 180.92
14. Анастасия Морозова — 180.57
15. Ксения Гущина — 171.62
16. Полина Свириденко — 166.02
17. Арина Онищенко — 163.56
18. Вероника Петеримова — 155.40
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю