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Сегодня, 17:00

Чемпионат России по фигурному катанию: состав участников у танцоров

Степанова/Букин, Худайбердиева/Базин и другие выступят на чемпионате России по фигурному катанию-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Александра Степанова и Иван Букин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

К участию в национальном первенстве допущены фигуристы, которые выступали на турнирах по программе мастеров спорта (так в России по традиции называется взрослый разряд, в отличие от юниоров — кандидатов в мастера спорта) на основании суммы очков, набранных на соревнованиях национального «Гран-при». В танцах на льду выступит всего 15 дуэтов.

В танцах на льду в сезоне-2022/23 выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Они допустили ошибки в обоих прокатах, но все же набрали наибольшую сумму баллов — 203,46 балла.

После паузы в карьере участие в национальном первенстве примут двукратные чемпионы страны — Александра Степанова и Иван Букин.

Участницы чемпионата России по фигурному катанию среди танцоров:

Варвара Жданова — Тимур Бабаев-Смирнов, София Качушкина — Марк Волков, Ксения Краусова — Даниил Корочкин, Варвара Курносенко — Федор Варламов, Софья Леонтьева — Даниил Горелкин, Екатерина Миронова — Евгений Устенко, Александра Прокопец — Александр Васькович, Дарья Савкина — Александр Вахнов, Александра Степанова — Иван Букин, Софья Тютюнина — Матвей Грачев, Полина Усова — Михаил Антонов, Ирина Хавронина — Девид Нарижный, Елизавета Худайбердиева — Егор Базин, Елизавета Шанаева — Павел Дрозд, Софья Шевченко — Андрей Ежлов.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Александра Степанова/ Иван Букин
Екатерина Миронова/Евгений Устенко
Елизавета Худайбердиева/Егор Базин
Ирина Хавронина / Дэвид Нарижный
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