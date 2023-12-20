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Сегодня, 18:00

Чемпионат России по фигурному катанию: кто из звезд и чемпионов не выступит

Акатьева и Туктамышева пропустят чемпионат России-2024
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Елизавета Туктамышева.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Ряд известных фигуристов пропустит главный турнир сезона — чемпионат России-2024. Некоторые из них объявили о завершении или приостановке карьеры по ходу текущего сезона, часть отсутствует из-за травм. Другие официальных заявлений о конце соревновательной деятельности не делали, то есть, по сути являются действующими спортсменами, но по факту участия в турнирах не принимают. «СЭ» приводит перечень спортсменов, которые теоретически могли выступить на первенстве страны, однако на лед в Челябинске не выйдут.

Кто пропустит чемпионат России-2024:

  1. Елизавета Туктамышева. Объявила о приостановке карьеры.
  2. Михаил Коляда. Объявил о паузе в соревновательной деятельности.
  3. Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Пропустят чемпионат России по семейным обстоятельствам.
  4. Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Объявили о завершении карьеры.
  5. Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Заявлений о завершении карьеры не делали и отрицают прекращение соревновательной деятельности, однако не выступают на турнирах второй сезон подряд.
  6. Аннабель Морозов/Игорь Шевченко. Фигуристы находятся в США, где партнерша проходит восстановительный курс лечения после травмы
  7. Софья Акатьева. Не выступит, так как не успела восстановиться после травмы.
  8. Вероника Жилина. Не выступит, так как не успела восстановиться после травмы.
  9. Анастасия Зинина. Не выступит, так как не успела восстановиться после травмы и пропустила серию Гран-при.
  10. Анна Щербакова. Не участвует в соревнованиях текущего сезона из-за плотного графика, о завершении карьеры заявлений не делала.
  11. Александра Трусова. Не участвует в соревнованиях текущего сезона, о завершении карьеры заявлений не делала.
  12. Дарья Бояринцева/Роман Плешков. Пропустят чемпионат России по семейным обстоятельствам.
  13. Виктория Васильева/Роман Запорожец. Причины пропуска не названы, но пара отобралась на турнир по итогам выступлений на этапах Гран-при.
  14. Андрей Мухортов. Отобрался на турнир, но вместо него по решению ФФККР выступит Илья Яблоков.
  15. Карина Акопова — Никита Рахманин. Пара могла попасть на турнир по замене, но их не оказалось в списке участников.
  16. Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Погорилая. Все три фигуристки официальных заявлений о завершении карьеры не делали, однако не соревнуются уже несколько сезонов.

Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.

Расписание турнира доступно в материале «СЭ».

Елизавета Худайбердиева и&nbsp;Егор Базин. Чемпионат России по фигурному катанию-2024: основная информация

Фигурное катание
Сборная России по фигурному катанию
Виктория Синицина/ Никита Кацалапов
Елизавета Туктамышева
Софья Акатьева
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