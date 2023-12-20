Чемпионат России по фигурному катанию: кто из звезд и чемпионов не выступит
Ряд известных фигуристов пропустит главный турнир сезона — чемпионат России-2024. Некоторые из них объявили о завершении или приостановке карьеры по ходу текущего сезона, часть отсутствует из-за травм. Другие официальных заявлений о конце соревновательной деятельности не делали, то есть, по сути являются действующими спортсменами, но по факту участия в турнирах не принимают. «СЭ» приводит перечень спортсменов, которые теоретически могли выступить на первенстве страны, однако на лед в Челябинске не выйдут.
Кто пропустит чемпионат России-2024:
- Елизавета Туктамышева. Объявила о приостановке карьеры.
- Михаил Коляда. Объявил о паузе в соревновательной деятельности.
- Таисия Собинина и Денис Ходыкин. Пропустят чемпионат России по семейным обстоятельствам.
- Евгения Тарасова/Владимир Морозов. Объявили о завершении карьеры.
- Виктория Синицина/Никита Кацалапов. Заявлений о завершении карьеры не делали и отрицают прекращение соревновательной деятельности, однако не выступают на турнирах второй сезон подряд.
- Аннабель Морозов/Игорь Шевченко. Фигуристы находятся в США, где партнерша проходит восстановительный курс лечения после травмы
- Софья Акатьева. Не выступит, так как не успела восстановиться после травмы.
- Вероника Жилина. Не выступит, так как не успела восстановиться после травмы.
- Анастасия Зинина. Не выступит, так как не успела восстановиться после травмы и пропустила серию Гран-при.
- Анна Щербакова. Не участвует в соревнованиях текущего сезона из-за плотного графика, о завершении карьеры заявлений не делала.
- Александра Трусова. Не участвует в соревнованиях текущего сезона, о завершении карьеры заявлений не делала.
- Дарья Бояринцева/Роман Плешков. Пропустят чемпионат России по семейным обстоятельствам.
- Виктория Васильева/Роман Запорожец. Причины пропуска не названы, но пара отобралась на турнир по итогам выступлений на этапах Гран-при.
- Андрей Мухортов. Отобрался на турнир, но вместо него по решению ФФККР выступит Илья Яблоков.
- Карина Акопова — Никита Рахманин. Пара могла попасть на турнир по замене, но их не оказалось в списке участников.
- Алина Загитова, Евгения Медведева, Анна Погорилая. Все три фигуристки официальных заявлений о завершении карьеры не делали, однако не соревнуются уже несколько сезонов.
Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.
Расписание турнира доступно в материале «СЭ».