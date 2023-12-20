Чемпионат России по фигурному катанию: состав участников у пар

Бойкова/Козловский, Мишина/Галлямов и Косторная/Куница выступят на чемпионате России по фигурному катанию-2024

Чемпионат России по фигурному катанию-2024 пройдет с 21 по 24 декабря в Челябинске.

К участию в национальном первенстве допущены 12 пар, выступавшие в турнирах по программе мастеров спорта на основании суммы очков, набранных на соревнованиях национального «Гран-при». Однако в парном катании выступит всего 11 дуэтов: по семейным обстоятельствам на чемпионат России не поехали Таисия Собинина/Денис Ходыкин.

В парном катании второй раз в своей карьере победили Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Фигуристы лидировали после короткой программы и сумели удержать преимущество над соперниками, одержав победу с суммой 235.78.

Участники чемпионата России по фигурному катанию среди спортивных пар:

Юлия Артемьева — Алексей Брюханов, Александра Бойкова — Дмитрий Козловский, Ясмина Кадырова — Валерий Колесов, Алена Косторная — Георгий Куница, Елизавета Кулешова — Владимир Следь, Анастасия Мишина — Александр Галлямов, Анастасия Мухортова — Дмитрий Евгеньев, Елизавета Осокина — Артем Грицаенко, Наталья Хабибуллина — Илья Княжук, Екатерина Чикмарева — Матвей Янченков, Майя Шегай — Игорь Шамшуров.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию каждого дня чемпионата России. Трансляция чемпионата России в полном объеме будет доступна на официальном сайте Первого канала. Также часть выступлений можно посмотреть в эфире федерального канала и в онлайн-сервисе Okko по платной подписке.