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Американский эксперт оценил выступление Валиевой на чемпионате России

12:51
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Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Камила Валиева на протяжении всего сезона демонстрирует отличную произвольную программу. Мы видели, что в прошлых сезонах у нее были проблемы, но последние несколько месяцев были другими. Надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень еще два месяца», — написал Вонг в Twitter.

В короткой программе Валиева чисто исполнила тройной аксель, а в произвольной она успешно приземлила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп через ойлер с тройным сальховым.

По сумме двух программ она набрала 283,48 балла. Фигуристка впервые в карьере стала чемпионкой России.

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Екатерина Савостина все материалы автора
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