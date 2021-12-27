Американский эксперт оценил выступление Валиевой на чемпионате России
12:51
Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России.
«Камила Валиева на протяжении всего сезона демонстрирует отличную произвольную программу. Мы видели, что в прошлых сезонах у нее были проблемы, но последние несколько месяцев были другими. Надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень еще два месяца», — написал Вонг в Twitter.
В короткой программе Валиева чисто исполнила тройной аксель, а в произвольной она успешно приземлила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп через ойлер с тройным сальховым.
По сумме двух программ она набрала 283,48 балла. Фигуристка впервые в карьере стала чемпионкой России.
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Материалы сюжета: Фигурное катание, чемпионат России 2022: все участники, расписание и результаты, состав сборной на чемпионат Европы и Олимпийские игры
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