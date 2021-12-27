Американский эксперт оценил выступление Валиевой на чемпионате России

Американский аналитик по фигурному катанию Джеки Вонг поделился мнением о выступлении Камилы Валиевой на чемпионате России.

«Камила Валиева на протяжении всего сезона демонстрирует отличную произвольную программу. Мы видели, что в прошлых сезонах у нее были проблемы, но последние несколько месяцев были другими. Надеюсь, она сможет поддерживать этот уровень еще два месяца», — написал Вонг в Twitter.

Kamila Valieva has been putting down superb free skates all season. We've seen her have inconsistencies in past seasons but the past few months have been different. Hopefully she can maintain this level for another two months https://t.co/iBgBST7iL0 — Jackie Wong (@rockerskating) December 25, 2021

В короткой программе Валиева чисто исполнила тройной аксель, а в произвольной она успешно приземлила четверной сальхов, тройной аксель, четверной тулуп + тройной тулуп и четверной тулуп через ойлер с тройным сальховым.

По сумме двух программ она набрала 283,48 балла. Фигуристка впервые в карьере стала чемпионкой России.