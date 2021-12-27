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Лайшев высказался о том, что тренер «Хрустального» оценивала дочь Тутберидзе

12:39
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото РИА Новости
Диана Дэвис и Глеб Смолкин. Фото РИА Новости
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Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что чемпионат России судила тренер из отделения «Хрустальный», который входит в «Самбо-70».

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, выиграли серебро на турнире.

«Ничего не слушайте. Все четко и правильно. Судья в футболе, борьбе имеет право на ошибку, но ошибки никто не пересматривает. Поставила — значит, так и есть. Не надо муссировать эту тему», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Специалист отметил, что дочь Тутберидзе - прекрасная фигуристка, прошедшая тяжелый путь.

Еще одно возможное нарушение на чемпионате России. Танцы судила тренер «Хрустального»

Дополнительная информация:

https://www.championat.com/figureskating/news-4558581-vsyo-chyotko-i-pravilno-lajshev-o-tom-chto-trener-hrustalnogo-ocenivala-doch-tutberidze.html

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Виктория Кравченко все материалы автора
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