Лайшев высказался о том, что тренер «Хрустального» оценивала дочь Тутберидзе

Директор школы «Самбо-70» Ренат Лайшев высказался о том, что чемпионат России судила тренер из отделения «Хрустальный», который входит в «Самбо-70».

Дочь тренера Этери Тутберидзе Диана Дэвис, выступающая в танцах на льду с Глебом Смолкиным, выиграли серебро на турнире.

«Ничего не слушайте. Все четко и правильно. Судья в футболе, борьбе имеет право на ошибку, но ошибки никто не пересматривает. Поставила — значит, так и есть. Не надо муссировать эту тему», — цитирует Лайшева «Чемпионат».

Специалист отметил, что дочь Тутберидзе - прекрасная фигуристка, прошедшая тяжелый путь.

Еще одно возможное нарушение на чемпионате России. Танцы судила тренер «Хрустального»