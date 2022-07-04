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Сегодня, 21:33

Китаец Дин Лижэнь занял второе место на шахматном турнире претендентов

Иван Шитик
Корреспондент
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Китайский шахматист Дин Лижэнь занял второе место по итогам турнира претендентов в 2022 году.

В заключительном, 14-м туре он обыграл белыми фигурами представителя США Хикару Накамуру.

Лижэнь набрал 8 очков на турнире и занял вторую строчку. Досрочную победу одержал россиянин Ян Непомнящий (9,5).

Россиянин теперь должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.

В 2021 году Карлсен уже встречался с Непомнящим в матче за мировую шахматную корону и одержал победу. Норвежец удерживает титул с 2013 года.

Если Карлсен откажется от защиты, то матч за мировую корону проведут Непомнящий и Лижэнь.

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