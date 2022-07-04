Китаец Дин Лижэнь занял второе место на шахматном турнире претендентов
Китайский шахматист Дин Лижэнь занял второе место по итогам турнира претендентов в 2022 году.
В заключительном, 14-м туре он обыграл белыми фигурами представителя США Хикару Накамуру.
Лижэнь набрал 8 очков на турнире и занял вторую строчку. Досрочную победу одержал россиянин Ян Непомнящий (9,5).
Россиянин теперь должен сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном за мировую шахматную корону.
В 2021 году Карлсен уже встречался с Непомнящим в матче за мировую шахматную корону и одержал победу. Норвежец удерживает титул с 2013 года.
Если Карлсен откажется от защиты, то матч за мировую корону проведут Непомнящий и Лижэнь.
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