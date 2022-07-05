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Карякин — о турнире в Мадриде: «Поворотный момент — приезд Лижэня за день до старта»

Карякин назвал ключевой момент шахматного турнира претендентов в Мадриде
Александр Кружков
Обозреватель
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Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» прокомментировал выступление на турнире претендентов-2022 китайского шахматиста Дин Лижэня.

— На мой взгляд, поворотный момент турнира — приезд Лижэня в Мадрид за день до старта, — отметил Карякин. — Это огромная ошибка! Причем допускают ее китайские шахматисты из года в год. Или у них просто нет возможности заблаговременно выехать из страны? Долгий перелет из Китая в Европу, смена часовых поясов, акклиматизация — такие вещи нельзя не учитывать!

А Дин Лижэнь как раз в первом туре играл с Непомнящим. Имея лучшую позицию, в какой-то момент рассыпался и получил мат. Если бы они встретились чуть позже, когда китайский гроссмейстер уже акклиматизировался, он бы мог создать Яну гораздо больше проблем. В этом плане Непомнящему повезло. Чего не скажешь о его сопернике, который в итоге занял второе место.

Сергей Карякин и&nbsp;Ян&nbsp;Непомнящий. Сергей Карякин: «Гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Но с 24 февраля мы не общаемся»
Сергей Карякин (шахматы)
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