Непомнящий на турнире претендентов установил рекорд

В Мадриде завершился турнир претендентов на титул чемпиона мира по шахматам. В заключительном туре российский гроссмейстер Ян Непомнящий, выигравший турнир досрочно, сыграл черными в ничью с Ян-Кшиштофом Дудой. Непомнящий набрал 9,5 очков в 14 турах — это новый рекорд турнира претендентов. Россиянин выиграл 5 партий и 9 матчей свел вничью. Он также повторил достижение Виши Ананда, пройдя всю дистанцию турнира претендентов без поражений.

«Поздравляю всех российских болельщиков с выдающейся победой Яна Непомнящего! Видно, что Ян проявил характер и волю, преодолел все трудности, с которыми столкнулся во время матча на первенство мира, многое переосмыслил и, несмотря на прогнозы скептиков, усилился и показал феноменальный результат в Мадриде», — отметил президент Федерации шахмат России Андрей Филатов.

Одним из первых Непомнящего с выдающимся результатом поздравил Владимир Потанин — глава компании «Норникель», которая с 2021 года является спонсором российского шахматиста и оказывает поддержку игроку в подготовке к международным турнирам. «Поздравляю Яна с великолепной победой! Он очень уверенно прошёл всю марафонскую дистанцию в Мадриде. С первых матчей было видно, что Ян «поймал кураж», что позволило одержать серию побед на старте и сразу вырваться в лидеры. Я на протяжении всего турнира внимательно следил за его игрой и рад, что ему удалось устоять в трудных позициях. Верю в комбинационную игру Яна и желаю российскому гроссмейстеру удачи в чемпионском матче», — сказал Владимир Потанин.

Ян Непомнящий повторил уникальное достижение Василия Смыслова, который в 1956 году выиграл турнир претендентов во второй раз подряд. Причем Смыслов со второй попытки стал чемпионом мира.