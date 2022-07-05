Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» высказал мнение о турнире претендентов-2022.

— Владимир Крамник считает, что в целом уровень турнира в Мадриде был довольно посредственный. Разделяете мысль?

— Конечно! Во-первых, повлияла пандемия. В том же Китае до сих пор жесточайшие антиковидные ограничения. Когда месяцами сидишь в четырех стенах, это бесследно не проходит. Во-вторых, за период пандемии значительно возросло количество турниров в онлайн-шахматах. Люди играют там с утра до вечера — и тупеют.

Возьмем Алирезу Фируджу. Талантливый гроссмейстер. Но у меня в голове не укладывается, как во время турнира претендентов можно не спать почти всю ночь, играя по интернету буллет? Там у тебя 250 партий, каждая из которых длится минуту. А на следующий день выходишь играть классику, где должен принимать сложнейшие решения... Мозг не успевает перестроиться.

— Значит, это самый слабый турнир претендентов в истории?

— Ну-у... Не хочу обижать гроссмейстеров, игравших в Мадриде. Но я ждал каких-то новинок, свежих идей. Вместо этого — пустота. Низкий уровень игры. Ян-то допускал меньше всех ошибок. Остальные выглядели очень плохо. Впрочем, не будем забывать, что там не было таких прекрасных шахматистов, как Уэсли Со и Левон Аронян. Своей игрой они бы точно украсили турнир.