Сергей Карякин рассказал, что больше не общается с Яном Непомнящим

Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» высказал мнение о победителе турнира претендентов-2022 Яне Непомнящем.

— Вот смотрели вы на победную поступь Непомнящего и думали: «На его месте должен быть я»?

— Скажем так: когда Дин Лижэнь, которого взяли на турнир вместо меня, провалился в первой же партии, мелькнула мысль: настолько бездарно белыми я бы вряд ли Непомнящему проиграл. Да и в дальнейшем что-то похожее проскальзывало...

Конечно, руководители ФИДЕ поступили несправедливо, наложив на меня шестимесячную дисквалификацию. А если называть вещи своими именами, обошлись со мной просто по-свински. Лишили законного места в турнире претендентов, на который я отобрался в честной борьбе. Обидно.

— Сейчас жалеете о политических высказываниях, из-за которых вас, собственно, и дисквалифицировали?

— Нет! Сто процентов! И мнения своего не меняю. Если бы можно было вернуть все назад — сделал бы то же самое.

Вот Непомнящий сразу выступил против спецоперации, подписал письмо, благодаря чему теперь спокойно участвует в международных турнирах под флагом ФИДЕ. В том числе в серии Grand Chess Tour, которую курирует Гарри Каспаров. Там российским шахматистам выставили четкое условие: играть могут только те, кто осуждают спецоперацию.

Ян выбрал свой путь. Он отличается от моего. С 24 февраля мы не общаемся. Но это если говорить о политике. Что касается шахмат, то гроссмейстера Непомнящего я уважаю. Он великолепно провел турнир претендентов и по праву там победил.

— Когда последний раз вы общались с Карлсеном?

— Десять месяцев назад — в Ставангере. Да и то все свелось к анализу только что сыгранной партии. Но после дисквалификации Магнус публично меня поддержал, за что ему благодарен. На контрасте — позиция Непомнящего, который вообще никак не отреагировал. Хотя мы много лет выступали за сборную России, я помогал ему готовиться к матчу с Карлсеном, был с Яном и на сборах, и в Дубае...