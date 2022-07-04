Карлсен хочет разыгрывать корону по аналогии с теннисом. Три сета из классики, рапида и блица

Норвежец считает, что такой формат сделает чемпионский матч интереснее для широкой аудитории.

«СЭ» стало известно, при каких раскладах 16-й чемпион мира Магнус Карлсен готов на свою пятую защиту титула с российским гроссмейстером Яном Непомнящим. Норвежец предложил ФИДЕ провести матч за мировую шахматную корону по аналогии с большим теннисом, разделив его на три сета. В каждом сете играется по четыре партии в классику. Если по итогам четырех партий будет зафиксирована ничья, то гроссмейстеры играют тай-брейк — четыре партии в рапид. Если и после этого будет ничья, то будут сыграны еще две блиц-партии.

Если по итогам двух сетов будет зафиксирована ничья (1:1), то играется решающий третий сет (по тем же правилам). Таким образом, Магнус может защитить титул или его потерять всего в восьми партиях в классику. Или, действительно, мы можем увидеть зарубу, когда Карлсен и Непомнящий будут биться за победу в сете в быстрые шахматы. По мнению норвежца, такой формат придаст чемпионскому матчу новый импульс и поможет привлечь новую аудиторию и спонсоров. Согласятся ли чиновники ФИДЕ вновь менять формат матча? И выгодно ли им сейчас пойти навстречу чемпиону?

Король в Мадриде

В 2006 году при огромных усилиях Кирсана Илюмжинова в Элисте состоялся объединительный матч между чемпионом по версии ФИДЕ Веселином Топаловым и чемпионом мира по классическим шахматам (ПША) Владимиром Крамником (двоевластие в шахматном мире было с 1993 года после отказа 13-го чемпиона мира Гарри Каспарова играть под эгидой ФИДЕ). Его решили играть в формате 12 партий в классику и тай-брейка в случае ничьей (в итоге он понадобился).

По этой схеме чемпионский матч разыгрывался вплоть до 2021 года. В Дубае Карлсен и Непомнящий играли 14 партий в классику, но, как мы знаем, узнать ценность изменений не получилось. Россиянин капитулировал после 11 туров, но спустя почти семь месяцев второй раз подряд выиграл турнир претендентов, получив право на реванш.

Ян Непомнящий. Фото Global Look Press

Сам Магнус еще в декабре говорил, что проведет пятую защиту только в случае, если турнир претендентов выиграет Алиреза Фируджа — звезда нового поколения: «Если кто-то другой, кроме Алирезы, выиграет турнир претендентов-2022, вряд ли я сыграю следующий матч за звание чемпиона мира, — говорил чемпион мира. — На протяжении большей части года мне было ясно, что этот матч (с Непомнящим. — Прим. «СЭ») должен стать последним. Это уже значит для меня не так много, как раньше. Я не чувствовал, что положительные моменты перевешивают отрицательные. Но это не значит, что я оставляю шахматы. Просто я могу попытаться добиться гораздо большего».

В ноябре 2021 года Фируджа стал самым молодым гроссмейстером в истории, кому удалось пробить рейтинг в 2800 очков. Также он всего третий шахматист в истории, который сыграл в турнире претендентов, не достигнув возраста 20 лет (ранее это удавалось Борису Спасскому и Роберту Фишеру). Правда, в Мадриде Фируджа провалился, став главным разочарованием. Непомнящий же вынес всех в одну калитку, победив досрочно с несколькими рекордами: «Он сыграл очень хорошо, использовав большинство своих возможностей, — охарактеризовал победу россиянина Карлсен. — У него было много интересных партий. Честно, не ожидал его победы. Я считал, что он был слишком недооценен экспертами и букмекерами, но мне все же казалось, что Дин Лижэнь и Фабиано Каруана — фавориты. Но Непомнящий действительно здорово справился».

Отвечая на вопрос, значит ли это, что Магнус все-таки сыграет второй матч с Яном, он ответил: «Посмотрим». При этом норвежец лично прибыл на турнир претендентов, чтобы переговорить с главой ФИДЕ Аркадием Дворковичем.

У ФИДЕ практически нет выбора

В понедельник El Pais сообщил, что норвежец согласится защищать титул с Непомнящим в апреле 2023 года, если ФИДЕ изменит формат соревнования. По нашей информации, речь шла именно о теннисном формате, с разделением матча на три сета. Ни Карлсен, ни Дворкович не дали комментариев после встречи, но шансы, что стороны придут к соглашению, очень высоки.

Во-первых, 7 августа состоятся выборы главы ФИДЕ, на которых Дворковичу важно заручиться поддержкой Карлсена. Все-таки россиянину противостоит украинец Андрей Баришполец, который идет на выборы в дуэте с датчанином Питером Хайне Нильсеном, который на протяжении многих лет входит в тренерскую команду Магнуса. Сам чемпион мира поначалу дистанцировался от разговоров про выборы, но, судя по последним заявлениям, окажет определенное влияние. Даже одно слово норвежца будет весомым.

Во-вторых, ничейный синдром, о котором много говорили на протяжении последних лет, действительно проблема для расширения аудитории мировых шахмат. Напомним, что в матче Карлсен — Карякин было сыграно 10 ничьих, спустя два года норвежец и Фабиано Каруана провели вничью все 12 партий в классику. Да, в матче с Непомнящим были аж четыре результативные партии, но это скорее говорит о том, что россиянин сломался психологически и перестал играть в свою силу после обидного поражения в шестой партии. В матче-реванше он однозначно будет действовать гораздо собраннее и осторожнее. Формат, который предлагает Карлсен, действительно разнообразит ход матча и сделает его зрелищнее.