Российский гроссмейстер Сергей Карякин в интервью «СЭ» подвел итоги турнира претендентов-2022.

— До турнира в Мадриде в Яна Непомнящего мало кто верил. Вы тоже?

— С одной стороны, я понимал, что Ян может выиграть. У него не только талант, но и солидный багаж знаний. Все-таки провел колоссальную работу на сборах при подготовке к матчу на первенство мира с Магнусом Карлсеном.

А с другой стороны, во время того матча Ян получил сильный психологический удар. От которого, как мне казалось, быстро не оправишься. Но зацикливаться на той неудаче он не стал, сразу переключился на подготовку к турниру претендентов и очень успешно его отыграл.

— Кто же изначально был вашим фаворитом?

— Дин Лижэнь и Фабиано Каруана. Думал, победит в Мадриде кто-то из них. Если же говорить о моих личных симпатиях, то скажу честно — сейчас я болел против всех! После того как меня несправедливо отстранили от турнира, не было никакого желания кому-то сопереживать.